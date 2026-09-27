Lourdes, Francia. El papa León XIV arremetió contra la legalización de la muerte con asistencia médica como una inmoral “falsa compasión”, al redoblar el domingo la enseñanza católica sobre la vida durante una visita a Lourdes, el santuario católico francés asociado con curaciones milagrosas.

En su tercer día en Francia, el pontífice volvió a adentrarse en el debate sobre el final de la vida que ha estallado en países de todo el mundo. Sacudió la política francesa durante años antes de desembocar recientemente en una legislación que permite a adultos con enfermedades incurables recibir medicación letal.

La visita de León a Francia ha estado marcada por enormes multitudes — 800.000 en la misa en la icónica Plaza de la Concordia de París — y su mensaje contra el aborto y la muerte asistida.

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El domingo, el papa estadounidense celebró una misa ante unas 150.000 personas — muchas en sillas de ruedas — en la pradera junto a la basílica principal de Lourdes. Luego visitó un centro de atención para personas enfermas en los terrenos del santuario. Buscó alentar especialmente a quienes viven con “terrible dolor” a que tienen una dignidad inherente que ninguna ley o algoritmo puede “eliminar”.

“Por el contrario, es precisamente en nombre de esta dignidad inalienable de la persona humana que debemos rechazar la tentación de causar la muerte bajo el disfraz de una falsa compasión”, declaró. “Lo que es legal no es necesariamente moral”, dijo León, ante los aplausos de la multitud.

Lourdes se convirtió en un importante destino de peregrinación después de que la Iglesia católica refrendara oficialmente las visiones de la Virgen María que una joven dijo haber tenido aquí en 1858.

El lugar, cerca de la frontera con España, atrae cada año a millones de peregrinos, especialmente a creyentes enfermos y con discapacidad que esperan una curación gracias al célebre agua del manantial en la gruta de Lourdes, donde supuestamente ocurrieron las visiones.

León llegó a Lourdes el sábado por la noche procedente de París y de inmediato rezó dentro de la Gruta de las Apariciones y bebió del manantial.

“Ha dado un mensaje de esperanza para Francia, un mensaje de esperanza y grandeza para Francia, y renovación para Francia”, dijo el peregrino parisino Pierre Caziljc.

El papa transmite un mensaje sobre la vida en Francia

En Francia, León ha pedido repetidamente un respeto renovado por la vida, en consonancia con la enseñanza católica de que toda vida humana debe ser protegida y defendida desde la concepción hasta la muerte natural. Esa enseñanza se traduce en una oposición firme al aborto, la eutanasia y la muerte con asistencia médica.

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En Lourdes, donde la Iglesia ha reconocido como auténticas 72 curaciones “milagrosas”, la cuestión de respetar incluso a los más frágiles, enfermos y vulnerables es particularmente acuciante.

“Sus muletas, sus sillas de ruedas y sus lágrimas ocultas no son obstáculos; al contrario, son el lugar mismo donde son plenamente respetados y acogidos”, indicó el Santo Padre en su homilía. “Lourdes es bendecida como un lugar para profesar la belleza y la santidad de la vida, porque aquí la vida es acogida como un don precioso de Dios”.

Los sobrevivientes visitan Lourdes como parte del proceso de sanación

Más recientemente, Lourdes también se ha convertido en un lugar de sanación para sobrevivientes de abusos sexuales del clero. León iba a reunirse con siete sobrevivientes incluida una que fue agredida siendo adulta, en reconocimiento de la nueva frontera de la crisis de abusos a la que se enfrenta la Iglesia.

La Iglesia francesa ha soportado un duro ajuste de cuentas con su legado de abusos. Un informe independiente de 2021 estimó que 330.000 niños habían sido agredidos durante 70 años por unos 3.000 sacerdotes y trabajadores de la Iglesia.

Pese a las críticas a la metodología y las conclusiones del informe, los obispos franceses establecieron un sistema independiente de compensación para las víctimas que, hasta la fecha, ha recomendado que la Iglesia pague más de 20 millones de euros (22,7 millones de dólares).

Durante una reunión con obispos franceses el domingo por la mañana, el papa elogió su respuesta a las víctimas y los instó a continuar. Pero también reconoció que el desplome de las vocaciones sacerdotales en la Iglesia francesa está relacionado con el escándalo, dado que el sacerdocio ahora a veces se ve con sospecha.

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“Para que las vocaciones sacerdotales prosperen, el sacerdote debe ser acogido, aceptado y amado”, apuntó León.

El día que el papa llegó a París, un grupo de víctimas escribió una carta abierta pidiéndole que reconociera la responsabilidad de la Iglesia en el escándalo, destacando lo que los críticos consideran el conflicto de intereses de que se pida a los obispos ser a la vez padres espirituales de sus sacerdotes y jueces cuando abusan.

“La Iglesia debe renunciar a su posición de ser a la vez juez y parte en el procedimiento”, escribieron en la carta publicada por el diario francés Liberation. Las víctimas también se quejaron de que solo siete de ellas se reunirían con León, elegidas por la Iglesia.

Monseñor Pierre-Antoine Bozo, portavoz de la conferencia episcopal, apuntó que el pontífice intencionalmente quiso mantener el grupo pequeño para facilitar un encuentro íntimo.

“Cuando se trata de escucharlos, no se puede tener a 50 personas delante”, dijo. “Así que creo que eso es realmente lo que eligió el papa: escuchar para que podamos actuar y responder de manera más eficaz”.

Mosaicos son un doloroso recordatorio de presuntos abusos

En Lourdes, el pontífice también fue recordado de un espinoso caso de abusos heredado del papa Francisco.

La fachada de una de las basílicas de Lourdes fue diseñada por el reverendo Marko Rupnik, un artista religioso de mosaicos.

Rupnik está actualmente siendo juzgado en un tribunal del Vaticano, acusado por más de dos docenas de mujeres de haber abusado psicológica, espiritual y sexualmente de ellas desde la década de 1990, incluso durante la creación de sus obras.

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Su caso fue encubierto durante tres décadas por sus superiores jesuitas, e incluso se sospechó que Francisco había protegido a su compañero jesuita. En respuesta a la indignación mediática, Francisco ordenó en 2024 un juicio canónico, que sigue en curso.

El caso Rupnik planteó la pregunta de qué hacer con sus mosaicos, que adornan basílicas en todo el mundo.

El obispo de Lourdes, Jean-Marc Micas, decidió en 2025 cubrir la fachada de la basílica de Notre Dame du Rosaire, argumentando que las víctimas de abusos que acuden a Lourdes en busca de sanación no deberían verse obligadas a verlos.

El domingo, León dio una vuelta frente a la basílica en su papamóvil, pasando junto a los paneles de mosaico ahora cubiertos por cortinas color mostaza sujetas con bridas de plástico .

En una carta a León antes de su viaje, cinco mujeres que dicen haber sido abusadas por Rupnik elogiaron la decisión de Micas de cubrir los mosaicos. Pero criticaron el trato del Vaticano a su caso y las tres décadas que les ha llevado ser escuchadas.

“Este prolongado y estruendoso silencio ha sido vivido por nosotras, las víctimas, como una violencia adicional y continua”, escribieron.