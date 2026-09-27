A muchas personas les cuesta ser puntual. Y aunque esto se puede interpretar como una forma de irresponsabilidad o falta de organización, los psicólogos consideran que este comportamiento tiene un significado más profundo que es necesario prestar atención.

Los expertos afirman que llegar tarde de forma persistente suele tener consecuencias reales, ya que puede ocasionar la pérdida de buenas oportunidades laborales, relaciones tensas y otras situaciones que serían favorables si se acude a la hora pactada.

Qué dice la psicología sobre una persona que es impuntual

De acuerdo al portal especializado Reach Link, cuando una persona llega tarde con frecuencia está cumpliendo una función psicológica inconsciente. Esto quiere decir que, si dicha acción puede generar molestia a la otra parte, lo realizará porque intentará sentirse protegido ante situaciones incómodas.

PUBLICIDAD

Se trata de una técnica temporal para reducir la ansiedad o malestar que produce enfrentarse ante un encuentro con otras personas.

También puede ser un mecanismo indirecto que ayuda al ser humano a sentir control de la situación. ¿En qué sentido? Supongamos, si no se cuenta con el poder necesario en otras áreas de la vida, entonces uno puede pensar que hacer esperar a los demás sí brinda esa autoridad.

El mismo portal también añade el perfeccionismo como otro rasgo que presentan los seres impuntuales, pues necesitan dejar “todo perfecto” antes de acudir a la cita, tales como cosas ordenadas en su hogar, tener todo lo necesario en su bolso o mochila, o que no exista algo mal visto en su outfit.

“Se trata de gestionar una profunda incomodidad ante la imperfección. Salir antes de sentirse listo provoca ansiedad, por lo que retrasa hasta el último momento posible y luego se apresura”, se lee.

Especialistas en psicología añaden otros factores que definen a alguien que llega tarde a sus citas, los cuales son la necesidad de sentir adrenalina en las cosas que realiza y no sentir emoción por acudir a dicha reunión.

En caso que uno se sienta identificado con este patrón y le cueste cambiarlo, lo recomendable es acudir a un profesional en salud mental para mejorar este comportamiento.