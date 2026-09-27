Contar con un fondo de emergencia puede parecer un lujo y más si se trata de una persona que posee gastos justos o incluso que superan su salario.

Aunque tener esta herramienta financiera puede parecer difícil, la realidad es que se trata de una necesidad para evitar caer en deudas impagables cuando surge un imprevisto.

Este fondo no está diseñado para viajes, compras o alquiler, sino para gastos médicos inesperados, reparaciones urgentes en el hogar o vehículo o una reducción súbita de los ingresos.

¿Cómo empezar?

La contadora y asesora en finanzas Dileiny Concepción explicó que el primer paso para formar un fondo de emergencias es comenzar a gestionar los gastos, administrándolos de manera que permita hacer un ahorro pequeño para ir depositando en una cuenta que esté totalmente aislada de la que usas regularmente.

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Por lo general, se recomienda que sea un fondo de tres a seis meses de los gastos fijos que tengas. Lo anterior suele funcionar para ingresos estables sin gastos recurrentes y por ello es mejor empezar con una cantidad mínima dentro de tus posibilidades.

Concepción indicó que utilizar una cuenta de débito automatizada, o ahorros en cooperativa, puede funcionar para crear el fondo de emergencia.

Con fijarse metas realistas de hasta un mes del salario será suficiente para poder adquirir este hábito.