La Reserva Federal aumentó nuevamente las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, en su primer incremento desde julio de 2023, en un intento por contener una inflación que continúa por encima del objetivo del banco central.

La decisión, aprobada por unanimidad por los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, elevó la tasa de referencia de la Fed a un rango de 3.75% a 4%. El banco central señaló que la inflación permanece elevada y que el movimiento busca favorecer un regreso más oportuno hacia su meta de 2%.

Pero, ¿qué significa esto para los consumidores?

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La respuesta depende del tipo de deuda que tenga cada persona. No todos los préstamos reaccionan de la misma manera a un aumento en la tasa de la Fed.

Si tienes una hipoteca fija

Si ya tienes una hipoteca con una tasa de interés fija, el aumento de la Fed no cambia automáticamente el interés que pagas.

La tasa acordada al momento de obtener el préstamo permanece fija durante el término establecido, independientemente de las decisiones posteriores de la Reserva Federal.

En cambio, quienes tienen hipotecas con tasas ajustables están más expuestos a cambios en las tasas de interés.

Las tasas hipotecarias nuevas tampoco se mueven exactamente al mismo ritmo que la tasa de referencia de la Fed, ya que están más relacionadas con el comportamiento de los bonos del Tesoro y otros factores del mercado.

Los préstamos para autos podrían encarecerse

El aumento también puede repercutir en el financiamiento de vehículos.

Cox Automotive estima que el reciente incremento podría añadir alrededor de $6 al pago mensual promedio de un préstamo de auto, aunque el efecto dependerá de la tasa, el término y el monto financiado.

Para una persona que esté considerando comprar un vehículo, una tasa ligeramente mayor puede representar cientos de dólares adicionales durante la vida del préstamo.

Las tarjetas de crédito son otra historia

Los consumidores con balances en tarjetas de crédito podrían sentir el efecto de manera más directa.

Las tasas de muchas tarjetas están vinculadas a tasas variables que reaccionan a los movimientos de la Reserva Federal. Por ello, un aumento de la tasa de referencia puede traducirse en mayores cargos por intereses para quienes mantienen balances pendientes.

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Esto ocurre en momentos en que la deuda de tarjetas de crédito se mantiene cerca de niveles récord.

Para quienes pagan el balance completo cada mes, el impacto de la tasa de interés es mucho menor, ya que normalmente no acumulan intereses sobre las compras.

Una buena noticia para quienes ahorran

El aumento de tasas no necesariamente representa una mala noticia para todos.

Las personas que mantienen dinero en cuentas de ahorro de alto rendimiento o certificados de depósito (CD) podrían beneficiarse de rendimientos ligeramente mayores, dependiendo de cómo respondan los bancos y las instituciones financieras.

En otras palabras, mientras quienes tienen ciertas deudas pueden terminar pagando más intereses, quienes tienen dinero depositado en productos que ofrecen tasas variables podrían recibir un mayor rendimiento.

¿Por qué subió la Fed?

La Reserva Federal justificó el movimiento en parte por la persistencia de la inflación.

En su comunicado del 16 de septiembre, el banco central indicó que la inflación continúa elevada y que la decisión busca apoyar un regreso más oportuno hacia su objetivo de 2%.

Las proyecciones publicadas junto con la decisión muestran que los funcionarios de la Fed esperan que la inflación medida por el índice PCE termine 2026 en alrededor de 3.7%, antes de disminuir durante los próximos años.

El movimiento de septiembre fue el primero aumento de la tasa de referencia desde julio de 2023. La tasa había sido reducida durante 2024 y 2025 antes del nuevo ciclo de aumentos.

Para los consumidores, el efecto final dependerá del producto financiero que tengan: las tarjetas y otros préstamos de tasa variable pueden reaccionar con mayor rapidez, mientras que una hipoteca fija existente no cambia automáticamente.