Un jugador de Powerball en Puerto Rico resultó ganador de un premio de $150,000 en el sorteo celebrado anoche, 26 de septiembre, según el portal oficial de la lotería estadounidense.

Los números ganadores del sorteo fueron 14, 40, 52, 55 y 57, mientras que el bolo rojo fue el 24.

Además del boleto ganador de $150,000, en Puerto Rico se registraron más de una docena de premios de $300.

Estos premios se suman a dos de $50,000 que la semana pasada se vendieron en los pueblos de San Juan y Camuy.

Premio de $150,000 del Powerball en Puerto Rico. ( Fotocaptura )

Nadie acertó el premio mayor, por lo que el jackpot aumentó a $370 millones, con una opción en efectivo de $153.9 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido