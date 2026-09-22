Por segundo sorteo consecutivo, Puerto Rico cuenta con un ganador de $50,000 en el Powerball.

El ganador de este premio, correspondiente al sorteo realizado durante la noche del lunes, 21 de septiembre, obtuvo el premio mediante una jugada de Doble Play. Esta es una jugada adicional a la que los jugadores pueden acceder por $1 adicional y que ofrece la oportunidad de ganar hasta $10 millones en premios.

Los números ganadores del sorteo fueron 3, 9, 16, 26 y 32, mientras que el bolo rojo fue el 2. Además del boleto ganador de $50,000, varios boletos más resultaron premiados con $500.

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Premio del Powerball 21 de septiembre. ( Fotocaptura )

Nadie acertó todos los números en la jugada de Doble Play, por lo que el premio mayor para el próximo sorteo asciende a $10 millones. Tampoco hubo ganador del premio mayor en la jugada regular de Powerball, por lo que el jackpot aumentó a $314 millones, con la opción de recibir un premio en efectivo de $133.8 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido.