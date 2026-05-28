( El Tiempo / GDA )

Un nuevo caso de presunto maltrato animal generó indignación en Piura, Perú.

La familia de un perro llamado Mechoso denunció que el animal fue asesinado a disparos por un suboficial de la Policía Nacional del Perú en la urbanización Los Ingenieros.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, 11 de mayo. Cámaras de seguridad del edificio registraron el momento en que el perro orinó en la puerta de la vivienda del agente policial identificado como Jorge Escobar.

Instantes después, el suboficial salió con una escopeta de caza y habría disparado contra el animal, de acuerdo con la denuncia realizada por los dueños de “Mechoso” en el programa “Buenos Días Perú”.

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En otro fragmento del video, el sujeto comenzó a limpiar el piso para no dejar rastro alguno del atroz crimen al canino.

Dueños explican por qué el perro llegó al lugar

Los propietarios indicaron que el perro llegó hasta la zona porque había una mascota en celo cerca de la vivienda del policía.

“Aparentemente, ha sido en un ataque de ira, porque él ha tenido una perrita en celo y Mechoso, pues, parte de su instinto, ha sido ir a orinar en su puerta”, declaró la dueña del animal a “RPP”.

Familia presentó denuncia

La familia informó que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional. Además, señalaron que el suboficial permaneció varias horas fuera de la zona luego del hecho.

De acuerdo con el matinal “Buenos Días Perú”, posteriormente el agente regresó al domicilio de los propietarios con la intención de buscar una conciliación.