Bangkok. Un terremoto de magnitud 6.2 sacudió este lunes la isla filipina de Mindanao, la segunda más grande del archipiélago, sin que por el momento las autoridades hayan reportado daños ni emitido alerta de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, indicó que el sismo tuvo lugar a las 17:18 (5:18 p.m.) hora local (09.18 GMT) a 111 kilómetros de profundidad, y a 67.2 kilómetros al sur de Pundaguitan, en la provincia de Davao Oriental.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) elevó por su parte la magnitud del sismo a un 6.6 y, en su reporte preliminar, dijo que se esperan réplicas pero no daños graves.

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Este terremoto se produce apenas una semana después de que un potente sismo de magnitud 7.8 sacudiera Mindanao, activara las alertas de tsunami en todo el Pacífico y dejara, según el último balance oficial, 65 muertos y 36 desaparecidos.

Al temblor inicial, detectado en la mañana del pasado lunes, le siguieron más de 5,860 réplicas, de magnitudes entre 1.2 y 6.4.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.