Vancouver, Columbia Británica. Cuatro osos grizzly capturados en el oeste de Canadá fueron los responsables de la muerte de una madre y su hija adulta este mes, en lo que los investigadores consideran un inusual ataque de carácter depredador, informaron el martes las autoridades de vida silvestre.

Las pruebas de ADN vincularon de manera concluyente a una osa grizzly y a sus tres crías de un año con las muertes de Jenny Balcarras, de 48 años, y su hija Selah Reed, de 20, según indicó el Servicio de Agentes de Conservación de Columbia Británica.

Los cuatro animales fueron abatidos para garantizar la seguridad pública.

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“Nuestra investigación también reveló que este ataque probablemente implicó un comportamiento depredador, algo que, puedo asegurar, es sumamente inusual”, declaró el inspector Jeff Tyre durante una conferencia de prensa virtual.

“Es decir, no sabemos cómo comenzó, pero sí sabemos cómo terminó”.

Los restos de ambas mujeres fueron hallados a unos 150 metros (490 pies) de distancia entre sí, cerca de un sendero en las inmediaciones de Bella Coola, una comunidad remota situada a unos 1.000 kilómetros (620 millas) al norte de Vancouver.

Los familiares dieron la voz de alarma después de que Reed no realizara una llamada habitual que solía mantener con su hermana los sábados por la noche. Los equipos de búsqueda encontraron primero los restos de la madre y, posteriormente, los de Reed en un escondite utilizado por los osos para almacenar comida.

Tyre señaló que estos osos no estuvieron involucrados en otro ataque ocurrido en noviembre pasado, en el que un grupo de unos 20 estudiantes de primaria y sus profesores fueron atacados por un oso grizzly en la misma zona.

En aquel incidente, once personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

Estos sucesos han conmocionado a la comunidad de la Nación Nuxalk, que aún se estaba recuperando del ataque del año anterior. Las autoridades locales establecieron un toque de queda voluntario, y la policía escoltó a los niños a la escuela.

“Este ataque ha reavivado un profundo trauma entre los miembros de nuestra comunidad, justo cuando aún nos estamos recuperando del incidente del año pasado”, afirmó Tlhmtimut Samuel Schooner, consejero jefe electo de la Nación Nuxalk.

Asimismo, indicó que los servicios de apoyo a la comunidad seguirán disponibles durante el tiempo que sea necesario.

Tyre explicó que los osos implicados en ataques mortales no pueden ser rehabilitados ni reubicados, ya que representan un riesgo extremo para la seguridad pública.