La tormenta Genevieve continúa desplazándose sobre el océano Pacífico oriental, aunque por el momento no representa una amenaza directa para tierra, según informaron las autoridades meteorológicas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que no se anticipa que el sistema toque tierra, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) señaló este viernes que Genevieve no representa peligro para el territorio mexicano debido a su distancia y trayectoria actual.

Hasta el momento, no se han emitido avisos ni alertas para zonas costeras o territorios afectados.

No obstante, el NHC advirtió que el oleaje generado por el sistema comenzará a impactar sectores de la costa suroeste de México durante el fin de semana. Además, se espera que las marejadas alcancen áreas del sur de la península de Baja California a partir del lunes.

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Genevieve mantiene este sábado en la mañana vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora, con ráfagas más fuertes, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de 13 millas por hora.

Los pronósticos del NHC indican que el sistema continuará fortaleciéndose durante los próximos días y podría alcanzar la categoría de huracán mayor, es decir, categoría 3 o superior en la escala de intensidad Saffir-Simpson, con vientos de al menos 111 millas por hora.

Se espera que llegue a ser un poderosos huracán categoría 4 a mediados de la semana que viene.

Las autoridades exhortaron a la población y a las personas que realizan actividades marítimas a mantenerse informadas, ya que las condiciones del mar podrían deteriorarse debido al paso del sistema.