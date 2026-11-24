París. Gisèle Pelicot aseguró estar profundamente conmocionada luego de que una editorial de París utilizara imágenes suyas desnuda, tomadas por su exesposo y agresor sexual, como material promocional de un libro que examina su histórica lucha por obtener justicia.

Pelicot, de 73 años, se convirtió en un símbolo de valentía y de las causas feministas durante el juicio por violación y administración de drogas en 2024, que culminó con la condena de los 51 hombres acusados, incluido su exesposo, Dominique Pelicot.

En una declaración enviada a la cadena BFMTV, Gisèle Pelicot condenó el libro Emprises y el uso de fotografías íntimas para promocionarlo. La emisora publicó el lunes fragmentos de su mensaje.

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“Estoy profundamente conmocionada de que imágenes de los aspectos más privados de mi vida puedan ser exhibidas y explotadas con fines comerciales”, expresó Pelicot, según BFMTV. “Me niego a permitir que mi vida privada sea utilizada como un argumento de venta”.

Las imágenes de Pelicot desnuda aparentemente fueron tomadas por Dominique Pelicot y formaron parte de la evidencia presentada durante el proceso judicial que terminó con una sentencia de 20 años de prisión para él, explicó el martes a The Associated Press Christophe Bigot, abogado de Gisèle Pelicot.

Bigot indicó que ha visto las fotografías y que en ellas aparece Gisèle Pelicot sola, sin los hombres que fueron condenados por violaciones y agresiones sexuales mientras ella permanecía inconsciente, tras ser drogada por su entonces esposo, quien le mezclaba sustancias en los alimentos y bebidas.

En su declaración, Pelicot también cuestionó el contenido del libro, al señalar que “describe escenas en las que fui violada y ofrece una interpretación de mi vida que resulta insoportable”.

“Sobre todo, me niego a permitir que mi historia sea reescrita para sugerir que fui cómplice de lo que me hicieron”, manifestó, según los fragmentos divulgados.

“Hoy vuelvo a sentirme humillada, expuesta y herida. ¡Como si la terrible experiencia del juicio no hubiera sido suficiente!”, añadió.

La editorial Éditions Tinbad no respondió el martes a las preguntas enviadas por correo electrónico. Sin embargo, en su página web reconoció que sus esfuerzos promocionales fueron “desafortunados e inadecuados” y ofreció “sus más sinceras disculpas” a Pelicot y a la autora del libro, Sabine Prokhoris.

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La casa editorial anunció que no imprimirá ejemplares adicionales, más allá de las 280 copias que actualmente están en manos de su distribuidor, y que suspenderá la promoción de la publicación. No obstante, aseguró que “no se enviaron a la prensa imágenes de ella siendo violada ni videos de naturaleza pornográfica”.

El semanario francés Le Canard enchaîné informó la semana pasada que la editorial había enviado fotografías y videos de Gisèle Pelicot a varios medios de comunicación. El periódico describió las imágenes como pornográficas y señaló que fueron tomadas por Dominique Pelicot.

El semanario citó al editor de Tinbad diciendo: “Por supuesto, no tenemos el permiso de la señora Pelicot para distribuir estas fotografías. Por eso se las enviamos únicamente para fines privados e informativos”.

Las pruebas recopiladas por la Policía contra Dominique Pelicot incluyeron un archivo de imágenes que documentaba años de abusos: más de 20,000 fotografías y videos almacenados en discos duros y organizados en carpetas con títulos como “abuso”, “sus violadores” y “noche a solas”, entre otros.

Dominique Pelicot y todos sus coacusados, excepto uno, fueron declarados culpables de agredir sexualmente a Gisèle Pelicot durante un periodo de casi una década. El otro acusado fue condenado por drogar y violar a su propia esposa con la ayuda de Dominique Pelicot.

Gisèle Pelicot se convirtió en una figura admirada en Francia y otros países por su valentía al exigir que todas las pruebas fueran presentadas en un juicio público. También renunció a su derecho al anonimato como sobreviviente de violencia sexual e insistió en que la vergüenza debía recaer sobre sus agresores, no sobre ella.