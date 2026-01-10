CIUDAD DE MÉXICO. El Ministerio del Interior de Nicaragua anunció el sábado que el país liberará a decenas de presos, mientras Estados Unidos intensifica la presión sobre el presidente izquierdista Daniel Ortega, una semana después de derrocar al exlíder venezolano Nicolás Maduro.

El viernes, la embajada de Estados Unidos en Nicaragua declaró que Venezuela había dado un paso importante hacia la paz al liberar a quienes describió como “presos políticos”. Sin embargo, lamentó que en Nicaragua “más de 60 personas permanecen injustamente detenidas o desaparecidas, incluyendo pastores, religiosos, enfermos y ancianos”.

El sábado, el Ministerio del Interior informó en un comunicado que “decenas de personas que se encontraban en el Sistema Penitenciario Nacional están regresando a sus hogares y familias”.

No quedó claro de inmediato quiénes fueron liberados ni en qué condiciones. El gobierno de Nicaragua no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El gobierno ha estado llevando a cabo una represión continua desde las protestas sociales masivas de 2018, que fueron violentamente reprimidas. El gobierno de Nicaragua ha encarcelado a adversarios, líderes religiosos, periodistas y otros, para luego exiliarlos, despojando a cientos de personas de su ciudadanía y posesiones nicaragüenses. Desde 2018, ha clausurado más de 5000 organizaciones, principalmente religiosas, y ha obligado a miles de personas a huir del país. El gobierno de Nicaragua ha acusado con frecuencia a críticos y opositores de conspirar contra el gobierno.

En los últimos años, el gobierno ha liberado a cientos de opositores políticos, críticos y activistas encarcelados. Los despojó de su ciudadanía nicaragüense y los envió a otros países como Estados Unidos y Guatemala. Los observadores lo han calificado como un intento de desentenderse de la oposición y contrarrestar las críticas internacionales en materia de derechos humanos. Muchos de esos nicaragüenses se vieron obligados a vivir en una situación de “apatridia”.

El sábado, en X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a criticar duramente al gobierno de Nicaragua. “Los nicaragüenses votaron por un presidente en 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia”, declaró. “Reescribir la Constitución y reprimir la disidencia no borrará las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía”.

Danny Ramírez Ayérdiz, secretario ejecutivo de la organización nicaragüense de derechos humanos CADILH, expresó sentimientos encontrados sobre las liberaciones anunciadas el sábado.

“Por un lado, me alegra. Todos los presos políticos sufren algún tipo de tortura. Pero por otro lado, sé que estas personas continuarán siendo acosadas, vigiladas y monitoreadas por la policía, al igual que sus familias”.

Ramírez Ayérdiz afirmó que la liberación de los presos responde a la presión ejercida por Estados Unidos. “Sin duda, existe un gran temor dentro del régimen de que Estados Unidos pueda desmantelarlo por completo”, afirmó.