Drammen, Noruega. Un gran incendio destruyó más de 100 viviendas en el sur de Noruega el viernes y obligó a cientos de personas a evacuar la zona, según la policía y la radiotelevisión pública del país.

El fuego comenzó en una casa adosada en la ciudad de Drammen alrededor de las 1:30 de la tarde del viernes, explicó la policía. Las llamas se propagaron por la zona y alcanzaron bosques cercanos. Los bomberos seguían trabajando el sábado por la mañana para tratar de controlar el incendio.

NRK, la radiotelevisión pública noruega, reportó que cientos de personas acudieron a un centro de evacuación.

No se ha denunciado la desaparición de ningún residente, indicaron las autoridades. La causa del incendio todavía no estaba clara.

Drammen está a unas 21 millas al suroeste de la capital, Oslo.