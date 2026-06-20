Madrid. El torero Tomás Angulo se encuentra “muy grave” tras ser embestido este sábado en la plaza de la localidad madrileña de Moralzarzal, donde sufrió varias cornadas que le afectaron la arteria femoral, según el parte médico.

Angulo fue embestido por el segundo toro de la tarde, de la ganadería de Valdefresno, que le corneó en dos ocasiones cuando toreaba de muleta.

Según el parte médico, el torero extremeño ha sufrido una herida por asta de toro en el tercio superior del muslo izquierdo en la cara anterior “con una trayectoria hacia arriba de unos 20 centímetros”, afectando “en unos 7 centímetros la arteria femoral”.

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El torero sufre además otra herida con “trayectoria hacia fuera de unos 15 centímetros desgarrando músculos sartorio, vasto interno y abductor mayor”.

También presenta otra herida por asta de toro “en la cara posterior del muslo izquierdo con trayectoria ascendente de unos 25 centímetros que alcanza el hueso isquion y lesiona severamente los músculos bíceps semimembranoso, alcanzando el fémur”.

La embestida también le provocó una “contusión en hemitórax derecho, heridas en el cuero cabelludo y cara y un varetazo en la cara posterior del muslo derecho”.