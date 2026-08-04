Ciudad de Guatemala. Las autoridades guatemaltecas se mantenían en alerta el martes por la erupción del Volcán de Fuego que comenzó la víspera y que obligó a evacuar a cientos de personas que habitan en las faldas del coloso.

Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, (CONRED), informó a The Associated Press que la actividad en el volcán sigue en aumento por lo que se mantiene la orden de evacuar el área.

“Se han evacuado a unas 659 personas de ocho comunidades que habitan alrededor del volcán y enviado a ocho albergues en los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango”, dijo Ogaldes y agregó que se espera que en el transcurso del día se evacúen a unas 10 comunidades más.

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El Volcán de Fuego, uno de los más activos de Guatemala, tiene una elevación de 3,768 metros y es considerado un estratovolcán: un volcán alto y en forma de cono formado por capas de lava dura, ceniza y rocas. Está ubicado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez en la zona sur y centro del país.

Durante la madrugada, mientras familias completas eran trasladadas en autobuses o ambulancias, el coloso mostraba toda su fuerza lanzando humo, ceniza y lava hasta unos 300 metros de altura, según las autoridades.

La secretaria explicó que la ceniza ha alcanzado a la zona suroeste del país y podría afectar plantaciones, personas y animales.

“Le pido a la población, especialmente a las comunidades alrededor del volcán, que acaten las recomendaciones de evacuar. Si no quieren ir a albergues donde hay comida caliente, insumos para ser atendidos, pueden irse a casas de sus familias, pero deben salir del lugar”, enfatizó.

Ogaldes dijo que también se coordina para atender a los animales que las personas dejaron en sus hogares al ser evacuadas.

La ruta que circula cerca del volcán ha sido cerrada y el Ministerio de Educación suspendió las clases en al menos tres municipios.

En junio del año pasado el volcán volvió a tener una etapa eruptiva que provocó evacuaciones preventivas.

Una erupción el 3 de junio de 2018 mató a cientos de personas y provocó la desaparición de una comunidad entera. Según autoridades hasta 1,7 millones de personas se vieron afectadas por esa erupción.