El huracán Fausto continúa desplazándose por el océano Pacífico hacia el oeste y mantiene su trayectoria general rumbo a las cercanías de las islas de Hawái, donde se espera que llegue a principios de la próxima semana.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Fausto mantiene vientos máximos sostenidos de alrededor de 100 millas por hora, pero los pronósticos apuntan a que el sistema podría comenzar a perder fuerza en los próximos días debido a condiciones menos favorables para su desarrollo.

A pesar de que podrían ocurrir algunos cambios en su intensidad durante el corto plazo, los meteorólogos anticipan un debilitamiento gradual mientras el huracán continúa avanzando sobre el Pacífico.

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Fausto se mueve hacia el oeste a una velocidad aproximada de 14 millas por hora y se espera que mantenga esa dirección durante los próximos días. El pronóstico actual indica que el centro del sistema pasaría al norte de las islas de Hawái entre martes y miércoles, aunque las autoridades mantienen vigilancia debido a que pequeños cambios en la trayectoria podrían modificar sus efectos.

El NHC señaló que, aunque se espera que Fausto llegue más debilitado al área de Hawái, los residentes y visitantes deben mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico.

Además, el sistema podría generar condiciones marítimas peligrosas antes de su llegada, con un aumento en el oleaje y corrientes marinas fuertes en las costas de Hawái desde el domingo y durante los primeros días de la próxima semana.

Las autoridades recomiendan a las personas que realizan actividades en el mar mantenerse informadas y seguir las indicaciones oficiales mientras Fausto continúa su recorrido por el Pacífico.