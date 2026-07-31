Puerto Príncipe, Haití. El registro de votantes comenzó el jueves en la capital y en otras partes de Haití, lo que marca un hito crucial en el plan de llevar a cabo elecciones generales, aun cuando persisten las preocupaciones por la violencia generada por las pandillas.

El gobierno abrió 10 centros de registro en diversas partes de Puerto Príncipe, en vecindarios considerados por lo general seguros, mientras decenas de haitianos esperanzados iban llegando poco a poco.

“Puede que sea la primera vez que voy a votar”, manifestó el obrero de la construcción Vadley Bernadel, de 34 años.

Haití no ha celebrado elecciones generales en más de una década, y el país no ha tenido presidente desde que el mandatario Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia privada en julio de 2021.

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La violencia de las pandillas no ha hecho más que aumentar desde entonces, pero el primer ministro de Haití está bajo presión para celebrar elecciones, teniendo el 13 de diciembre como fecha de la primera vuelta.

“Haití necesita a alguien con visión, alguien que pueda conducir al país en una mejor dirección”, expresó Bernadel, quien lamentó las múltiples crisis de su país.

Hombres armados aún controlan extensas zonas

La violencia de las pandillas ha desplazado a más de 1,4 millones de personas, y hombres armados controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe y las principales carreteras que conducen a las provincias Central y Artibonite del país, que también están bajo asedio.

Más del 50% del electorado haitiano vive en esas tres regiones, y no está claro si todos los posibles votantes podrán registrarse, y mucho menos votar, dada la violencia.

“El país puede organizar elecciones en tres meses si decide hacerlo. La pregunta es: ¿qué tipo de elecciones?”, planteó Diego Da Rin, analista del International Crisis Group.

Si el gobierno insiste en celebrar comicios el 13 de diciembre, “una gran parte del electorado va a quedar por fuera de las elecciones”, advirtió.

Da Rin señaló que la policía y una misión respaldada por la ONU han recuperado zonas cercanas al Palacio Nacional en Puerto Príncipe y han logrado otros avances, pero pandillas poderosas aún controlan enormes extensiones de territorio.

“No ha habido avances significativos”, afirmó. “El gobierno no va a poder organizar elecciones en los territorios controlados por las pandillas”.

Jacques Desrosiers, presidente del Consejo Electoral Provisional de Haití, dijo que planea abrir más centros de registro de votantes en las próximas semanas, incluidos 20 en Pétion-Ville, considerada una de las zonas más seguras.

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En cuanto a la posibilidad de abrir centros en otras comunidades, indicó que eso está en manos del gobierno haitiano.

Los haitianos temen morir mientras el país se prepara para las elecciones

El abogado Francky Cavetan dijo que no planea votar porque es demasiado arriesgado, pero sí visitó un centro de registro por curiosidad.

“Aquí no va a haber elecciones porque el gobierno y el consejo electoral le están mintiendo a la población”, sostuvo. “Están haciendo creer a la gente que las elecciones traerán seguridad, pero tiene que haber seguridad antes de las elecciones”.

Más de 5,900 personas murieron el año pasado en todo Haití, y más de 1,600 más entre enero y marzo de este año, según las Naciones Unidas. Además, en el primer semestre del año se reportaron 5,500 incidentes de violencia de género, y el 70% de los casos involucró violación, muchas de ellas violaciones en grupo cometidas por pandillas, dijo recientemente Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU.

Cavetan cuestionó cómo siquiera harían campaña los candidatos. También estaba molesto porque cree que un gran número de haitianos no sabe que también se les pedirá participar en un referéndum el mismo día de las elecciones, mientras el gobierno impulsa cambios a la Constitución del país.

“Ni siquiera le están explicando a la gente qué es lo que planean cambiar en la Constitución”, señaló Cavetan.

Da Rin coincidió con ese sentir y apuntó que el público todavía no sabe qué cambios busca el gobierno.

Sin embargo, su mayor preocupación en torno a las elecciones es la seguridad.

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“El desafío para las autoridades en este momento es organizar elecciones sin haber derrotado a las pandillas y disminuir lo máximo posible la influencia que tengan sobre las elecciones”, explicó.

Da Rin indicó que los vínculos de larga data entre las pandillas y ciertas élites poderosas en Haití siguen activos.

Desde hace tiempo, las pandillas han sido utilizadas para intimidar a los votantes o convencerlos de elegir a determinados candidatos, así como para destruir urnas cuando algunos miembros de la élite haitiana creían que sus candidatos podrían no ganar, señaló Da Rin.

“Las pandillas han sido como un instrumento muy importante para las élites para hacer ganar a sus candidatos en las elecciones”, afirmó.

En un centro de registro en la comunidad de Laboule, sólo tres personas se habían inscrito una hora después de que abrieran las puertas.

Victor Valensky, conductor de un colorido autobús conocido como tap-tap, era uno de ellos.

Dijo que estaba enojado por la situación de su país, pero también temía la violencia de las pandillas.

“Quiero participar en las elecciones, pero tengo que asegurarme de estar a salvo”, expresó el hombre de 38 años. “Si muero ahora, probablemente mi esposa no podrá mantener sola a mis dos hijos… Voy a ser muy cuidadoso antes de salir el día de las elecciones”.