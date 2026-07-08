Una avioneta que realizaba un vuelo doméstico en Haití, tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en la mañana de este miércoles, sin que se registraran víctimas mortales.

De acuerdo con el comunicado de ZED Airlines, la aeronave, un Cessna 402B con matrícula HI-1056, tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en el sector de Lafito; la misma transportaba tres personas a bordo (dos pasajeros y un piloto) y “afortunadamente”, no se registraron pérdidas humanas.

Un avión de la aerolínea haitiana, ZED Airlines. Realizó un aterrizaje de emergencia en Haití; no se reportan fallecidos. El vuelo 6502 que cubría la ruta entre Cap-Haitien a Puerto Príncipe. pic.twitter.com/OrG2C6ms5k — Haití en Español (@haitienespanol) July 8, 2026

“Lamentamos informar al público que hoy ocurrió un incidente que involucró nuestro vuelo 6502, procedente de Cap-Haïtien (Cabo Haitiano) con destino a Puerto Príncipe, alrededor de las 11:00 a. m. Las circunstancias de este suceso están siendo objeto de una evaluación exhaustiva por parte de las autoridades y de nuestro equipo técnico”, manifestó el comunicado de prensa de la empresa.

La empresa manifestó que todos los ocupantes de la nave se encuentran recibiendo asistencia médica.