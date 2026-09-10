Santiago de Chile. El Gobierno chileno ordenó la eliminación de Bernarda Vera del listado de detenidos desaparecidos durante la dictadura civil militar de Augusto Pinochet (1973-1990) luego de que el Poder Judicial confirmara en julio pasado que sigue viva y reside en Argentina.

El dictamen del Ejecutivo, publicado este jueves en el Diario Oficial y firmado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, señala que mediante un oficio, el ministro en visita extraordinaria Álvaro Mesa Latorre informó “que doña Bernarda Rosalba Vera Contardo se encuentra con vida y residiendo en la República de Argentina, y que no fue secuestrada, ni tampoco falleció producto del ataque de terceros”.

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A través de pruebas de ADN, la Justicia pudo determinar la identidad de Vera al contrastar su información genética con muestras de sus familiares, que estaban disponibles en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal (SML).

La resolución dejó sin efecto la condición establecida previamente por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación -Comisión Rettig-, que señalaba que Vera había sido ejecutada junto a otras 16 personas en un puente camino a Villarrica sobre el río Toltén, en la zona sur de Chile.

El caso estalló en septiembre de 2025 cuando medios chilenos publicaron que Vera, hoy de 80 años, había sido localizada por las autoridades chilenas en Miramar, a 45 kilómetros de la ciudad argentina de Mar del Plata.

Según la Comisión Rettig, Vera fue detenida en octubre de 1973, a los 27 años, tras participar en el asalto a un retén policial en Neltume, a 850 kilómetros de Santiago, un sector cordillerano cerca de la frontera con Argentina, donde el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) intentó levantar un frente guerrillero para resistir al golpe de Estado.

Versiones no oficiales señalan que Vera, cuyo alias clandestino era Anita y al momento de su desaparición tenía una hija de cinco años, permaneció en el monte hasta diciembre de 1973 y escapó hacia Argentina para posteriormente viajar a Suecia y retornar a Suramérica a finales de los años 90.

El caso de Vera fue identificado en el marco del Plan Nacional de Búsqueda lanzado en 2023, considerado una de las medidas más importantes en materia de memoria histórica desde el golpe, una política para que el Estado liderara por primera vez la búsqueda del millar de detenidos que aún permanecen desaparecidos.

El nuevo Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast se comprometió a continuar con el plan, pero realizó un recorte cercano al millón de dólares que encendió las alarmas entre familiares de las víctimas.

El régimen de Augusto Pinochet duró diecisiete años y dejó más de 40,000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, y más de 3,200 opositores murieron a manos de agentes del Estado, según cifras oficiales.