CHISINÁU, Moldavia. Un vuelo que tenía programado trasladar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, desde Moldavia hacia Noruega a principios de esta semana sufrió retrasos cuando las autoridades cerraron el espacio aéreo moldavo debido a la incursión de un dron, informó un portavoz del gobierno.

La policía de Moldavia declaró que un dron ruso se estrelló el martes en un campo de girasoles a las afueras de un pueblo en el distrito de Rîșcani, lo que provocó cuatro incendios pero no dejó heridos.

El portavoz del gobierno, Dumitru Ciorici, afirmó el miércoles que Moldavia cerró su espacio aéreo la tarde del martes para proteger a las aeronaves que sobrevolaban el país en ese momento. El cierre retrasó tres salidas, incluido el vuelo que transportaba a Zelenski.

PUBLICIDAD

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, declaró a la cadena pública NRK que el avión de Zelenski “estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia” en su trayecto hacia Oslo para asistir al funeral del rey Harald V. Zelenski llegó a Oslo el martes y se reunió con Støre para discutir un posible apoyo a las defensas aéreas de Ucrania antes de asistir al funeral del rey el miércoles.

Las autoridades moldavas confirmaron que el dron cayó y explotó a 160 kilómetros (100 millas) del Aeropuerto Internacional de Chisináu. Las restricciones del espacio aéreo se levantaron y el avión de Zelenski despegó más tarde de lo previsto.

El dron que ingresó al espacio aéreo moldavo el martes cruzó hacia la vecina Rumania, país miembro de la OTAN, donde fue rastreado a través de varios condados del noreste.

Las autoridades señalaron que se enviaron dos aviones F-18 de las Fuerzas Aéreas y del Espacio de España para rastrear su trayectoria antes de que reingresara al espacio aéreo de Moldavia.

El miércoles, la policía de Moldavia informó que expertos en explosivos descubrieron fragmentos del dron que presentaban un sistema de propulsión y características similares a las de un dron tipo Geran, los cuales Moscú ha utilizado ampliamente en su guerra a gran escala en Ucrania.

“Las investigaciones identificaron el punto de impacto, donde ocurrió una explosión y se formó un cráter de tamaño considerable”, declaró la policía, añadiendo que los especialistas continúan las investigaciones “para determinar el tipo y la masa de la carga explosiva”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el jueves que no existió ninguna amenaza para el avión que transportaba a Zelenski y, en su lugar, acusó a Ucrania de orquestar “provocaciones” para arrastrar a sus aliados occidentales a la guerra. Peskov no ofreció pruebas que respaldaran su afirmación.

Ucrania limita tanto con Rumania como con Moldavia y, desde la invasión a gran escala por parte de Rusia en 2022, ambos países han reportado docenas de incidentes con drones.