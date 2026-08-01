Islambad. Los rescatistas que buscan a 10 montañeros desaparecidos tras una avalancha en el Broad Peak de Pakistán localizaron cuatro cadáveres y recuperaron tres de ellos el viernes, y continuaban trabajando para dar con los demás pese al mal tiempo que obstaculizaba los vuelos de los helicópteros, reportaron las autoridades.

Un comunicado del gobierno regional de Gilgt-Baltistán identificó los tres cuerpos recuperados como los del escalador nepalí Pur Bahadur Gurung, la escaladora omaní Nathira Ahmed y la estadounidense Mallory Geis. Los cadáveres fueron trasladados a un hospital, agregó.

El anuncio se produjo horas después de que altos funcionarios del gobierno informaran que equipos de búsqueda habían localizado los restos de cuatro alpinistas pese a las duras condiciones climatológicas. Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa, no identificaron de inmediato el cuarto cuerpo que había sido avistado.

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El mal tiempo seguía obstaculizando las labores de rescate el viernes, de acuerdo con un comunicado del ministro principal de la región de Gilgit-Baltistán, Amjad Hussain.

Los deportistas perdieron contacto con su campamento base después de una avalancha en el Broad Peak mientras trataban de llegar a la cima, explicó Karrar Haidri, vicepresidente del Alpine Club of Pakistan.

“El equipo está incomunicado desde el jueves”, declaró Haidri, añadiendo que helicópteros del ejército participaban en el operativo.

Las autoridades señalaron que la búsqueda de los montañeros desaparecidos continuó hasta el viernes por la tarde y se reanudaría el sábado.

El Broad Peak, de 6,401 pies, es la duodécima montaña más alta del mundo. Se encuentra en la cordillera del Karakórum, en Pakistán, donde están cinco de los 14 picos que superan los 8,000 metros, lo que atrae a alpinistas de todo el planeta.

Los accidentes son habituales durante las expediciones de escalada en el norte de Pakistán debido a las avalanchas y a las condiciones climatológicas, que cambia con rapidez.

El equipo incluía escaladores de todo el mundo

Según el Alpine Club, la expedición estaba formada por cinco escaladores nepalíes además de los escaladores omaní y estadounidense, así como por el paquistaní Sohail Sakhi, un alpinista chino identificado únicamente como Wang y otro extranjero.

El viernes, el gobierno de China apuntó que estaba tratando de verificar si alguno de sus nacionales estaba entre los 10 montañeros desaparecidos.

“Proporcionaremos asistencia a los ciudadanos chinos que la necesiten y también estamos dispuestos a ofrecer ayuda de acuerdo con las necesidades de la parte paquistaní”, sostuvo el viernes en Beijing la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.

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El líder de la expedición era el reconocido montañero Nirmal Purja, exsoldado del ejército británico nacido en Nepal y ampliamente conocido como Nims Dai. En 2019 escaló los 14 picos más altos del mundo en un tiempo récord de 189 días, un logro recogido en el documental de Netflix “14 Peaks: Nothing is Impossible”. Su récord fue superado en 2023.

Moving Mountains, una empresa de viajes con sede en Pakistán, anunció a finales del mes pasado que la expedición iba camino del pequeño poblado de Askole y les deseó un viaje seguro para escalar el Broad Peak.

La compañía indicó que este era el primer intento de Geis en un pico de 8,000 metros en Pakistán, mientras que se esperaba que fuera el último de Sakhi, quien es guía de la empresa, además de geógrafo y fotógrafo de gran altura, y ha coronado algunas de las principales montañas del mundo, según la web de Moving Mountains.

Geis, de 39 años, vive en San Antonio. A principios de año anunció en redes sociales que estaba cerrando su estudio de pilates para dar “un gran salto de fe hacia lo desconocido para ver a dónde va la vida. Tengo la sospecha de que habrá muchos cascos, arneses y crampones de por medio”.

Kimberly Hardman, una alpinista radicada en Alaska, conoció a Geis en un fin de semana de escalada en hielo para mujeres en Colorado en enero. Conectaron al instante y hablaron de escalar por todo el mundo.

Según Hardman, Geis era relativamente novata en la escalada en hielo, pero era una deportista nata con experiencia tras haber realizado ascensos en Nepal, respetaba la montaña y entendía los riesgos.

Según Hardman, no se embarcó en la aventura a ciegas.

“Ella quería aprender y crecer”, contó Hardman. “Eso es lo que la llevó a su lugar feliz” .