Nueva Delhi. Las autoridades indias han lanzado este miércoles una investigación para esclarecer cómo cinco orangutanes bebés, una especie no nativa en el país, terminaron en un bosque en el estado oriental de Odisha, mientras que la Policía sospecha que se trata de un caso de tráfico de fauna.

“Examinaremos toda la red: de dónde traían a los orangutanes y hacia dónde los llevaban. Investigaremos desde perspectivas científicas y técnicas”, dijo este miércoles el inspector Himanshu Lal, quien lidera la fuerza de tarea especial creada para el caso, a la agencia local ANI.

Los primates, dos hembras y tres machos, fueron hallados en una reserva forestal por residentes en el distrito de Balasore en la mañana del martes, tras lo cual alertaron a las autoridades.

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El medio local Hindustan Times reportó que, si bien la investigación está en etapa preliminar, las autoridades le siguen la pista a una camioneta negra que fue captada por cámaras de seguridad cerca del lugar.

“Si bien el contrabando sigue siendo una posibilidad, aún no existen pruebas concluyentes. Dado que su hábitat natural son las selvas tropicales, no podrían haber migrado allí de forma natural, lo que apunta a una posible intervención humana”, indicó el martes el Oficial Forestal Divisional de Balasore, Pratik Prakash, a ANI.

Los orangutanes bebé fueron rescatados y trasladados este miércoles al Parque Zoológico Nandankanan, en la ciudad de Bhubaneswar. Debido a su corta edad, los animales serán atendidos en una instalación especializada para el cuidado de animales jóvenes huérfanos y rescatados.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) prohíbe desde 2006 el comercio internacional de orangutanes, especie nativa de Indonesia y Malasia y clasificada como en peligro crítico de extinción en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, debido a la pérdida de su hábitat natural por la agricultura y la caza furtiva.

Los orangutanes jóvenes, en particular, son comercializados ilegalmente como mascotas, y las madres casi siempre mueren cuando los cazadores furtivos les arrebatan a sus crías, según la ONG WWF.