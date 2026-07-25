ICHIKAWA, Japón. Punch, el mono huérfano de un zoológico japonés que se ganó el cariño de muchos al aferrarse a un peluche de orangután, celebra su primer cumpleaños con una avalancha de mensajes de felicitación de sus fans de todo el mundo, a pesar de que ahora tiene amigos y ya no se aferra al juguete.

Punch fue abandonado por su madre tras su nacimiento el año pasado, presumiblemente por agotamiento. Los cuidadores del zoológico lo atendieron y le dieron el juguete para que desarrollara su capacidad de agarre, algo esencial para la supervivencia de los macacos recién nacidos.

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17 Fotos El pequeño macaco festejó rodeado de nuevos amigos y recibió unas 2,500 tarjetas de admiradores de todo el mundo.

Punch ya no es aquel bebé regordete con el peluche y es difícil distinguirlo de los demás monos, ya que juega con ellos en un recinto del Jardín Zoológico y Botánico de la ciudad de Ichikawa.

Todavía atrae a grandes multitudes y ha recibido unas 2500 tarjetas de cumpleaños de dentro y fuera de Japón, según Takashi Yasunaga, director del zoológico. Muchas de las tarjetas y otros mensajes llenan las paredes de una exhibición interior dedicada a Punch, donde los visitantes también pueden ver un video que narra su infancia.

“Mientras Punch luchaba por sobrevivir día a día, sus dos cuidadores hicieron todo lo posible, mientras el resto del personal lo vigilaba”, dijo Yasunaga, recordando el año pasado. “Hacía muchísimo calor cuando nació Punch. El recuerdo aún está muy presente ahora que regresa la temporada de calor”.

A mediados de enero, tras seis meses de cuidados especiales por parte de sus cuidadores, Punch fue trasladado al recinto de los monos del zoológico para unirse a otros 50 monos, un reto que lo catapultó a la fama.

En febrero, las imágenes de Punch con su juguete, publicadas por el zoológico en las redes sociales, se convirtieron inmediatamente en un fenómeno y atrajeron a decenas de miles de visitantes, la mitad de ellos procedentes del extranjero, según Yasunaga. Cuando otros monos ahuyentaron al bebé, Punch corrió de vuelta al orangután de juguete y lo abrazó para consolarse. Los fans lo animaron con la etiqueta #HangInTherePunch en las redes sociales.

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No fue solo la ternura de ver a Punch con su juguete, sino también su lucha solitaria por ser aceptado gradualmente por los demás lo que conmovió a los fans.

Kumi Ishizawa, residente de Kobe que estuvo en la exhibición de cumpleaños, dijo que descubrió a Punch en las redes sociales a principios de este año. Desde entonces, superar su enfermedad para ir a verlo se convirtió en su objetivo.

“Me conmovió... Me repetía a mí misma que me recuperaría y vendría a ver a Punch”, dijo Ishizawa, quien ya se recuperó y pasó por el zoológico después de terminar un viaje de negocios. “Y aquí estoy, lo logré. Estoy muy feliz de haber podido verlo finalmente en persona”.

Yeye Lights, residente de la ciudad desde hace mucho tiempo, nunca había visitado el zoológico hasta que se convirtió en fan de Punch y ahora tiene un pase anual de visitante. Se enamoró de Punch después de que su hija en Filipinas le hablara del mono.

“Tengo un pastel para Punch-kun, lo celebraré con mis amigos”, dijo Lights, usando un cariñoso sufijo honorífico japonés para referirse a los chicos. Agradeció a los dos cuidadores del mono por cuidarlo tan bien.