Hezbollah rechazó el jueves el más reciente acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y el gobierno libanés, y exigió una retirada completa del ejército israelí mientras los continuos combates dificultan las acciones para poner fin a la guerra.

El anuncio se produjo tras la muerte de al menos cuatro personas por ataques israelíes, informaron autoridades locales. Un casco azul de la ONU murió en el fuego cruzado.

El líder de Hezbollah, Naim Kassem, manifestó en un comunicado escrito leído en televisión que la exigencia del acuerdo de que los combatientes del grupo armado abandonen el sur de Líbano, que se encuentra bajo fuego, significaría “rendición, derrota y lograr los objetivos del enemigo”.

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“Lo que nos preocupa es el fin de la agresión, el alto el fuego y la retirada de Israel”, afirmó. “No asumimos ningún compromiso con ninguna parte para dejar de resistir mientras haya ocupación”, agregó, subrayando que Hezbollah no ha hecho ningún compromiso para detener la lucha. “En tanto nuestros pueblos no estén seguros y sean bombardeados y destruidos, y nuestra gente sea asesinada”, señaló, el norte de Israel “no será seguro”.

Kassem calificó a las negociaciones de “absurdas, humillantes e insultantes”, y diseñadas para dar a Israel el control de lo que no ha sido capaz de obtener mediante la guerra.

Los combates que se desarrollan en Líbano, donde las fuerzas israelíes han tomado grandes extensiones del sur, amenazan los esfuerzos por poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, un punto clave de tránsito de petróleo y gas cuyo cierre ha sacudido la economía mundial.

Irán ha exigido que cualquier tregua duradera se extienda a Líbano. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que enfrenta elecciones en los próximos meses, quiere seguir adelante con la ofensiva israelí hasta que Hezbollah ya no represente una amenaza. Las tropas israelíes han tomado alrededor de una quinta parte de Líbano desde que Hezbollah comenzó a lanzar ataques con cohetes y drones en solidaridad con Irán, pocos días después de iniciada la guerra en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recibió el miércoles una inusual reprimenda del Congreso, ha intentado restar importancia al estancamiento diplomático y al fracaso de los acuerdos declarados para poner fin a los combates, y dijo a los periodistas que, en Oriente Medio, “un alto el fuego es cuando disparas de una manera más moderada”.