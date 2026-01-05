Caracas. Los hijos del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, formarán parte de una comisión de alto nivel que gestionará ante Estados Unidos la liberación de la pareja presidencial venezolana y que fue creada durante un consejo de ministros encabezado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, convocada por el Supremo para ser la presidenta encargada del país suramericano.

Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), los hijos de la pareja presidencial, el diputado Nicolás Maduro Guerra, Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavida Flores, Yoswal Alexander Gavidia Flores, forman parte de la instancia.

Esta comisión estará liderada por el diputado -y hermano de la vicepresidenta- Jorge Rodríguez, junto al canciller venezolano, Yván Gil, la presidenta del programa gubernamental para migrantes Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, y el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien dio a conocer las decisiones del consejo ministerial, celebrado en la víspera.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro, encabezado por Delcy Rodríguez, también se abordó el tema de la seguridad, según informó Ñáñez, quien aseguró que el país se encuentra en “absoluta paz”.

El domingo, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos invitó al Gobierno de Estados Unidos a “trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera”, en un comunicado publicado en Telegram, que firmó como presidenta encargada pese a que no ha habido una ceremonia pública de juramentación.

11 Fotos El MDC Brooklyn es conocido por recibir temporalmente a figuras de alto perfil mientras enfrentan procesos federales.

“Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento”, añadió la funcionaria en el texto.

Maduro y Flores fueron capturados tras los ataques de fuerzas estadounidenses perpetrados en Caracas y otros estados aledaños, durante la madrugada (hora local) del sábado.

El mandatario y la primera dama fueron trasladados a territorio estadounidense y recluidos en una cárcel federal de Nueva York. Ambos fueron llevados este lunes a un tribunal federal en la ciudad estadounidense, donde está prevista su primera comparecencia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió el domingo en que Washington gestionará la “dirección” hacia la que se moverá Venezuela, y afirmó que espera que el nuevo Gobierno venezolano, ahora liderado por la vicepresidenta y presidenta encargada, “tome un rumbo distinto al de Maduro”.