GINEBRA. Un hombre apuñaló e hirió a tres personas en lo que las autoridades describieron como un “acto terrorista” en la estación de tren de la ciudad suiza de Winterthur el jueves, antes de ser arrestado.

El ataque tuvo lugar poco antes de las 8:30 a. m. El sospechoso, arrestado cinco minutos después de que los servicios de emergencia fueran alertados, es un hombre de 31 años con doble nacionalidad suiza y turca, residente en Winterthur, informó el jefe de la policía regional, Marius Weyermann.

Weyermann añadió que el hombre había llamado la atención de las autoridades en 2015 por distribuir propaganda del grupo Estado Islámico. En los últimos días, fue ingresado en un centro psiquiátrico tras llamar al número de emergencias de la policía y hacer “comentarios confusos”, pero fue dado de alta el miércoles después de que un médico determinara que no representaba un peligro.

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Tres hombres suizos, de 28, 43 y 52 años, resultaron heridos en el ataque del jueves. Los dos primeros fueron dados de alta o estaban a punto de serlo a media tarde, según Weyermann. El mayor seguía hospitalizado tras una operación por una lesión en el muslo.

Weyermann indicó que los investigadores creen que el hombre actuó solo.

Mario Fehr, máximo responsable de seguridad de la región de Zúrich, describió el ataque como “un acto de terror atroz”. Añadió que el sospechoso nació en Suiza, obtuvo la ciudadanía suiza en 2009 y, al parecer, pasó gran parte de los dos últimos años en Turquía.

Winterthur tiene unos 123,000 habitantes y se encuentra en el noreste de Suiza, cerca de Zúrich, la ciudad más grande del país.