Taipei, Taiwán. Un hombre con al menos un cuchillo y granadas de humo atacó indiscriminadamente a personas el viernes por la noche en la capital de Taiwán, matando al menos a tres personas e hiriendo a otras nueve, según la agencia nacional de noticias y el gobierno de la ciudad. El sospechoso luego cayó desde un edificio de una tienda departamental y murió.

La Policía indicó que el sospechoso fue declarado muerto en un hospital después de saltar desde el sexto piso del edificio, informó la Agencia Central de Noticias.

El sospechoso, identificado como un hombre de 27 años llamado Chang Wen, lanzó granadas de humo cerca de una salida subterránea de la estación principal del metro de Taipéi y atacó aleatoriamente a personas con un “objeto afilado”, según medios locales.

Luego se dirigió al norte hacia un popular distrito comercial, donde lanzó granadas de humo y apuñaló a varias personas en el primer y cuarto piso de la tienda departamental Eslite Spectrum Nanxi, muchas de ellas en el cuello, reportó la agencia de noticias con base en información de la policía.

La Policía dijo que aún no habían encontrado ningún cómplice y que estaba investigando posibles motivos. La Policía dijo que recuperaron algunas “armas letales” tanto en la casa que el sospechoso alquilaba en Taipéi como en la habitación del hotel donde se había alojado durante tres noches cerca de Zhongshan.

Imágenes de vídeo transmitidas en cadenas de televisión locales mostraban al sospechoso, que llevaba una máscara antigás y vestía de negro, lanzando al menos dos granadas de humo en la estación principal de metro de Taipéi. Luego fue visto cerca de Eslite y entrando en la tienda departamental mientras atacaba a los transeúntes.

Los hospitales locales reportaron tres muertos por los ataques. El gobierno de la ciudad dijo que otras nueve personas fueron hospitalizadas, incluyendo una con heridas graves.

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, dijo a los medios locales que un hombre de 57 años intentó detener al sospechoso en la salida de la estación de metro, pero fue herido de muerte. El Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán dijo a la agencia de noticias que la herida fatal fue “una lesión penetrante de unos 5 centímetros de longitud causada por un objeto afilado que alcanzó desde el pulmón derecho hasta el atrio izquierdo”.

El metro de Taipéi dijo que un empleado fue hospitalizado después de inhalar humo mientras respondía al ataque.

Otro hombre murió después de ser atacado cerca de la tienda departamental, según EBC News.

Una mujer dijo a EBC que fue herida por el sospechoso afuera de la tienda departamental cuando esperaba a su hija para una cita para cenar.

“No se sintió como un corte, se sintió más como un golpe”, dijo. “Luego dolió mucho”.

Cuando se dio la vuelta, comentó, vio “gente tirada en el suelo que necesitaba primeros auxilios porque estaban sangrando”.

Chang no se presentó para el entrenamiento militar de reserva en noviembre de 2024 y era buscado por violar la ley de servicio militar obligatorio, informó la agencia de noticias. Aparentemente, no reportó un cambio de domicilio, lo que resultó en la no entrega de su citación para el servicio militar de reserva, informó la agencia de noticias, citando a una fiscalía distrital.