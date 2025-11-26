“Me diste a mí”.

Así se le escuchó exclamar a un adolescente de 16 años tras recibir un impacto de bala, que posteriormente le ocasionó la muerte, mientras participaba de un robo domiciliario ocurrido a eso de las 9:56 p.m. del martes en una residencia del barrio Mora, en Isabela.

Según el querellante, este llegó a su residencia y encontró a dos hombres en su interior quienes le apuntaron con un arma de fuego y le exigieron que se tirara al piso.

El ciudadano se resistió y fue agredido con el arma de fuego en la parte posterior de la cabeza, lo que le ocasionó una herida abierta.

Acto seguido, escuchó una detonación y al otro asaltante cuando reclamó: “me diste a mí”.

Uno de los asaltantes salió corriendo por la parte posterior de la casa y logró escapar. No se descarta que estuviese acompañado por otros asaltantes.

El menor, identificado como Marcelo Acevedo Colón, fue transportado por paramédicos al hospital San Carlos con una herida en el lado derecho de la pelvis, donde fue declarado sin signos vitales por el Dr. Ernesto Cortés.

El agente Miguel Chaparro, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla tiene a cargo la pesquisa.