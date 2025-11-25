La Oficina de Coordinación e Investigación de Personas Desaparecidas del SAIC reveló que el cadáver hallado la noche del 11 de noviembre en una bolsa en la calle Creuz de la urbanización Open Land, en Hato Rey, corresponde a Carlos Ramón De La Rosa Berbere, de 43 años y residente en Trujillo Alto.

El desaparecido fue asesinado a puñaladas y colocado dentro de una bolsa de basura. Su cadáver fue lanzado desde uno de dos vehículos de color oscuro en plena calle, a eso de las 8:50 p.m.

Este había sido visto por última vez el 8 de noviembre en la calle 7 de la urbanización Lomas de Trujillo Alto, y reportado como desaparecido por su madre, Zuleida Berbere.

La víctima fue identificada en el Instituto de Ciencias Forenses.

El motivo del crimen no fue revelado.

Si usted tiene información que ayude al esclarecimiento de este caso, puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al teléfono de la División de Homicidios del CIC de San Juan al (787) 793-1234, extensiones 2214 o 2215.