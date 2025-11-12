Una macabra escena se reportó anoche en Hato Rey, luego de que agentes de la Policía hallaran el cuerpo de una persona dentro de una bolsa plástica tirada a orillas de la carretera.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron cerca de las 10:45 p.m. del martes en la calle Creuz, en las cercanías de la urbanización Open Land. Una llamada al cuartel alertó a las autoridades sobre dos individuos que fueron vistos lanzando una bolsa plástica en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes confirmaron que dentro de la bolsa se encontraba el cuerpo de una persona, cuya identidad no han sido revelada.

El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, y la fiscal Ivette Nieves Cordero asumieron la investigación. El cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.