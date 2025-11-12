Hallan cuerpo dentro de una bolsa tirada en la carretera en Hato Rey
Una llamada alertó a las autoridades sobre dos individuos que fueron vistos lanzando la bolsa.
Una macabra escena se reportó anoche en Hato Rey, luego de que agentes de la Policía hallaran el cuerpo de una persona dentro de una bolsa plástica tirada a orillas de la carretera.
Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron cerca de las 10:45 p.m. del martes en la calle Creuz, en las cercanías de la urbanización Open Land. Una llamada al cuartel alertó a las autoridades sobre dos individuos que fueron vistos lanzando una bolsa plástica en el lugar.
Al llegar a la escena, los agentes confirmaron que dentro de la bolsa se encontraba el cuerpo de una persona, cuya identidad no han sido revelada.
El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, y la fiscal Ivette Nieves Cordero asumieron la investigación. El cadáver fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.