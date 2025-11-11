La Fiscalía de Arecibo radicó ayer cargos criminales a tres jóvenes de 21 años, por vehículo hurtado, violación a las leyes de Armas de Fuego y Sustancias Controladas tras una persecución, informó la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la investigación, en la tarde del domingo, 9 de noviembre, personal del Centro de Cámaras y Monitoreo de la Policía Municipal de Manatí, detectó transitando por el sector Shanghai del barrio Boquilla en ese municipio, un automóvil marca Hyundai Elantra, color blanco y del año 2025, que figuraba hurtado mediante un “carjacking” del día anterior, en Barceloneta.

Los policías municipales Shakira González y Bryan Castellano, los siguieron y procedieron a intervenir con los ocupantes del vehículo, los cuales al ver la presencia de la Policía se fueron a la huida siendo detenidos en la intersección de las carreteras con la PR-685 en Manatí.

Los imputados fueron identificados como Bryan J. Bruno Andino y vecino del residencial Luis Llorens Torres, en Santurce; Samairy T. Fontánez Pérez y Natanael Santana Pérez, ambos de la barriada Las Monjas en Hato Rey.

Natanael Santana Pérez, Samairy T. Fontánez Pérez y Bryan J. Bruno Andino, enfrentan cargos por vehículo hurtado y violaciones a las leyes de Armas y Sustancias Controladas. ( Suministrada por la Policía )

Los agentes ocuparon una pistola Glock modelo 23, un rifle, 60 municiones, 26 “decks” de heroína, 40 bolsitas con marihuana, 117 bolsitas con cocaína y una cantidad no precisada de fentanilo.

El agente José Pérez bajo la supervisión del sargento Aníbal Pérez Bonilla del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, consultaron el caso con la fiscal Yolanda Pitino quien instruyó radicar cargos antes mencionados.

El juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo, luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto contra los tres detenidos y les señaló una fianza de $270,000, siendo ingresados en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar.