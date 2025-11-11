Un turista falleció mientras participaba de una excursión de buceo al sur de la isla de Palomino en Fajardo, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:00 a.m. de hoy, martes, mientras buceaba entre los cayos. Se investiga si sufrió algún percance de salud. La autopsia revelará la causa de la muerte.

El fallecido fue identificado como Alfonso Pérez Loera, de 52 años y residente del estado de Tennessee.

El agente Alexis Calderón, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Fajardo junto al fiscal Félix Sánchez, investigaron la escena.