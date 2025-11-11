Un lamentable suceso ocurrió en Toa Alta, donde una pitón reticulada de más de 15 pies se tragó tres perritos, según compartió el joven cazaserpientes José Luis Morales Berríos, mejor conocido como “Gongo Fishing”.

En su publicación, Morales Berríos advirtió a los dueños de mascotas a velar por sus animales ante la presencia de estos reptiles en la isla.

“Discreción con la foto, en la noche de ayer (domingo) tuvimos uno de los casos más lamentables con los que me he topado en la cual una pitón reticulada de más de 15 pies se comió 3 perritos bebés en Toa Alta”, explicó el estudiante de biología.

“Solo les digo que estén un poco más pendientes a sus mascotas, aunque estamos en temporada baja de apariciones de pitones reticuladas no se descarta que una que otra salga a comer”, agregó.

No es la primera vez que un suceso similar se reporta en Puerto Rico.

En agosto, un perro de raza pitbull murió asfixiado por una pitón reticulada, también en Toa Alta.

Un mes antes, en julio, otra pitón reticulada mató a una perra que había sido mascota de una familia en Bayamón durante 15 años.

De igual forma, en mayo, una culebra de 16 pies se tragó un perro de la raza pastor alemán de 10 meses en Naranjito.

Según National Geographic, la pitón reticulada tiene un promedio de 15.7 pies de largo y 375 libras, aunque se han registrado ejemplares de hasta 29.5 pies de largo y 595 libras, lo que la convierte en la serpiente más larga del mundo.