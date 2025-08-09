Un perro de raza pitbull murió asfixiado por una pitón reticulada gigante en el municipio de Toa Alta, según trascendió este sábado en redes sociales.

El influencer Gongo Fishing informó sobre el incidente a través de sus plataformas, advirtiendo sobre la crudeza de las imágenes y pidiendo discreción con las mismas.

El suceso ocurrió en la madrugada y generó preocupación entre los residentes de la zona.

Este no es el primer caso reportado recientemente. El mes pasado, otra pitón reticulada atacó y mató a una perra que había sido mascota de una familia en Bayamón durante 15 años.