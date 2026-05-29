El Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron un convenio de cooperación para fortalecer el control en los espectáculos deportivos a través del programa “Tribuna Segura”, con el objetivo de reforzar la prevención y el orden en los estadios.

El acuerdo fue suscrito por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el titular de Seguridad Porteña, Horacio Giménez; y el ministro de Justicia de la Jurisdicción, Gabino Tapia.

El convenio establece el intercambio de información estratégica, táctica y operativa, así como la integración de bases de datos entre ambas administraciones para optimizar los mecanismos de control en eventos deportivos.

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En ese contexto, Alejandra Monteoliva señaló que la iniciativa busca “fortalecer el funcionamiento del Programa Tribuna Segura” y “profundizar los mecanismos de prevención en espectáculos deportivos”.

Como eje central, el acuerdo incorpora una nueva medida que permite restringir el ingreso a estadios a personas registradas como deudores alimentarios morosos, en cumplimiento de la Ley N° 269 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece mecanismos de control y restricciones para garantizar el pago de la cuota alimentaria de niñas, niños y adolescentes.

LOS DEUDORES ALIMENTARIOS NO ENTRAN MÁS A LAS CANCHAS



Firmamos un convenio con la Ciudad de Buenos Aires para incorporar a los deudores alimentarios morosos al programa Tribuna Segura.



No cumple con sus hijos, no entra al fútbol.



Los violentos y los irresponsables, afuera de… pic.twitter.com/mcYwIemPBD — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) May 12, 2026

En ese contexto, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, señaló: “Los deudores alimentarios morosos no entran más a las canchas. Desde hoy, junto al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporamos a los deudores morosos alimentarios al programa Tribuna Segura y no van a poder entrar más a ver un partido de fútbol. El que no cumple con sus hijos, afuera de las canchas".

La disposición alcanza a cerca de 13,000 personas, incorporadas al sistema de control no solo desde el registro porteño, sino también desde bases de datos de distintas provincias argentinas.

Entre ellas se encuentran Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, que aportan información al sistema unificado.

Monteoliva destacó que la medida amplía el enfoque de seguridad en eventos deportivos, incorporando criterios que trascienden las restricciones penales, judiciales o contravencionales.

Este convenio busca consolidar un modelo de gestión basado en la integración de la información, con el fin de optimizar recursos y fortalecer la capacidad preventiva del sistema.

En la firma del acuerdo participaron también funcionarios nacionales y locales, quienes acompañaron la puesta en marcha del esquema de integración de datos para el control en espectáculos deportivos.