Bogotá. Manuel Zapata vivió la peor noche de su vida cuando su sobrina murió víctima de una correntada y un alud de tierra causados por las fuertes lluvias en Dabeiba, al oeste de Colombia. Los tres hijos de su sobrina, de 8 meses y 5 y 9 años, continúan desaparecidos.

“Esto acabó con toda mi familia. Yo me salvé porque no estaba en el pueblo esa noche” del 14 de noviembre, contó Zapata hoy a The Associated Press.

La segunda temporada de lluvias en el país, acentuada por el Fenómeno de la Niña, ha dejado en sólo una semana 26 personas fallecidas, ocho desaparecidas, 61,700 damnificados y 22,000 viviendas total o parcialmente dañadas, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD).

“Mucha gente quedó sin nada, perdió su casa”, dijo a AP Eulices Ríos Roa, líder social del municipio de Lloró, en el departamento de Chocó, una de las regiones más afectadas por la temporada invernal tras el desbordamiento del caudaloso río Atrato. Decenas de familias se salvaron huyendo en canoas tras abandonar sus casas de madera, que quedaron totalmente destruidas.

En tanto, la Defensoría del Pueblo pidió al gobierno nacional la reubicación urgente de la comunidad de Boraudo, en Lloró, debido a que las lluvias no han cesado y temen una nueva crecida del río. “Viven en un estado de zozobra”, dijo la Defensoría.

La ola invernal ha afectado en total a 308 municipios de 26 de los 32 departamentos de Colombia, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres. En La Guajira, al norte del país, seis municipios se inundaron y fue decretada la calamidad pública, mientras en la ciudad fronteriza de Cúcuta se registraron inundaciones, unas 200 personas permanecen en un albergue temporal y 500 han recibido subsidios de vivienda.

En Bogotá también hubo inundaciones y pequeños deslizamientos. “Se destaca que desde 2016 no había llovido tanto como en estos últimos 10 días”, explicó la Corporación Autónoma Regional, la autoridad ambiental de la zona.

El país también fue afectado por el huracán lota, el primero de categoría 5 en impactar directamente a Colombia en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. El huracán pasó a 18 kilómetros de la isla de Providencia destruyendo su infraestructura en un 98% y causando la muerte de dos personas.

El Estado ha atendido la emergencia enviando 86 toneladas de asistencia humanitaria a las islas y está coordinando la remoción de escombros y la reconstrucción de Providencia. En tanto, el presidente Iván Duque pidió ayuda a Estados Unidos en las tareas de reconstrucción y socorro.

“Pedimos a Estados Unidos apoyo con aviones de alta capacidad para movilizar ayuda. Hemos venido trabajando con el Comando Sur en los últimos días y esperamos que esas aeronaves nos puedan ayudar en la transferencia de ayuda”, aseguró Duque en el foro virtual del centro de estudios Diálogo Interamericano.

Según el último informe del Instituto de Hidrología, no hay posibilidades de una nueva formación ciclónica en el mar Caribe colombiano pero las lluvias continuarán durante lo que resta de noviembre y diciembre.