La muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven brasileña de 21 años que participaba en una actividad de bungee jumping, continúa generando conmoción. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, han salido a la luz nuevos detalles sobre los minutos previos al accidente que le costó la vida.

Uno de los testimonios que más ha llamado la atención fue divulgado por el medio ‘brasileño G1’, que recogió las declaraciones de Higor William Diniz Ferreira, un hombre que esperaba su turno para realizar el salto. Según contó, originalmente debía participar antes que Maria Eduarda, pero un retraso inesperado cambió el orden de la fila y, con ello, el rumbo de los acontecimientos.

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Al recordar lo sucedido, el hombre aseguró que todavía le cuesta creer lo ocurrido. “Fue una liberación. Se suponía que iba a ser yo”, afirmó. Según explicó, había planeado salir de su casa más temprano para llegar al lugar, pero terminó retrasándose cerca de 40 minutos, tiempo suficiente para que la joven quedara delante de él.

“Entre mi salto y el de esa mujer había unas cinco o diez personas. Fue justo el tiempo que me demoré. El tiempo que ella pasó delante de mí”, relató al medio brasileño. El testigo señaló que no conocía a la joven y que había contratado la actividad después de ver recomendaciones y publicaciones sobre la empresa en redes sociales.

La emergencia ocurrió en un puente ubicado en el estado de São Paulo, Brasil, donde la joven se disponía a participar en una modalidad de salto extremo. Según las primeras indagaciones, fue lanzada al vacío sin estar conectada al sistema de seguridad que debía sostenerla durante la actividad.

El hombre también aseguró que observó varios saltos antes del accidente y que, en apariencia, las revisiones de seguridad se realizaban con normalidad. Sin embargo, sostuvo que en el caso de Maria Eduarda el procedimiento habría fallado. “Los tres ignoraron el hecho de que fuera lanzada de esa manera”, afirmó al referirse a quienes estaban a cargo de la actividad.

La tragedia ha generado conmoción entre los usuarios de redes sociales y ha despertado cuestionamientos sobre las condiciones en las que se desarrolló la actividad. Por ello, las autoridades buscan establecer si hubo errores en los procedimientos de seguridad y posibles responsabilidades de los organizadores.

Antes del fatal desenlace, Maria Eduarda publicó en sus redes sociales una frase que hoy genera escalofríos: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”. Luego de su muerte, el mensaje se hizo viral y se convirtió en uno de los aspectos más comentados del caso.