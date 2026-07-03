Mónaco. La Interpol dio a conocer el viernes el nombre de la persona responsable de un atentado con bomba en Mónaco que, según informes, tenía como objetivo a un magnate de origen ucraniano vinculado con Rusia.

La agencia identificó a Anastasiia Berezovska, una mujer de 39 años de Ucrania, como la sospechosa en una Notificación Roja publicada en su sitio web para solicitar su detención.

La notificación indica que la sospechosa tiene un tatuaje, posiblemente de una serpiente, en el brazo derecho desde el hombro hasta el codo. ( The Associated Press )

Las autoridades de Mónaco no han revelado el nombre de ninguna de las tres personas heridas en la explosión del lunes en la entrada de un edificio de apartamentos, pero dijeron que son una familia y que parecen haber sido específicamente atacadas.

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Según informes de prensa, el magnate de la construcción Vadym Yermolaiev figura entre los heridos. Renunció a su ciudadanía ucraniana hace casi una década, y fue objeto de sanciones ucranianas en 2023 por tener vínculos con Rusia.

Una mujer y un niño también resultaron heridos. Una de las víctimas sigue en condición de riesgo vital, dijeron los fiscales el viernes.

La notificación indica que la sospechosa tiene un tatuaje, posiblemente de una serpiente, en el brazo derecho desde el hombro hasta el codo. Señala que nació en Ucrania, tiene el cabello oscuro y habla alemán.

Vista del edificio residencial donde un artefacto explosivo hirió de gravedad a tres personas en Mónaco, el 30 de junio de 2026. ( The Associated Press )

Añade que las autoridades de Mónaco solicitan su arresto por intento de asesinato, colocar un artefacto explosivo en un lugar público con intención criminal y conspiración criminal.

Morgan Raymond, el fiscal adjunto en Mónaco, dijo que la bomba fue detonada a distancia, usando un control remoto. Los restos de la bomba están siendo analizados en Francia, dijo.

Añadió que la sospechosa fue identificada inicialmente como una persona corpulenta que parecía ser hombre, que llevaba una prenda oscura de manga larga, pantalones cortos de color claro y un sombrero tipo pescador negro. Una revisión más amplia de imágenes de cámaras de seguridad de días anteriores y el testimonio de un testigo redirigieron la investigación hacia una mujer disfrazada de hombre.

Eric Arella, director de seguridad pública de Mónaco, mostró copias de la notificación de búsqueda de Interpol en la conferencia de prensa con el fiscal.

Se observa una ventana destrozada de un edificio residencial cercano en Mónaco, el 30 de junio de 2026, un día después de que un artefacto explosivo hiriera de gravedad a tres personas. ( The Associated Press )

Dos fotos incluidas en la notificación de búsqueda de Interpol para Berezovska muestran a una mujer con una camiseta blanca con rayas oscuras, una de ellas en una calle donde sostiene lo que parece ser algún tipo de dispositivo electrónico, con un cable, en su mano izquierda.

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El ataque conmocionó al país en la costa mediterránea, uno de los estados soberanos más pequeños del mundo conocido por su alta concentración de residentes adinerados. El príncipe Alberto II de Mónaco lo describió como “un acto odioso” y dijo que todos los servicios públicos fueron movilizados para garantizar la seguridad.

Se cree que Ucrania ha llevado a cabo ataques y asesinatos selectivos de figuras rusas en el curso de la guerra, aunque esos ataques se han limitado en gran medida al territorio ucraniano o ruso.

En diciembre de 2024, el servicio de seguridad de Ucrania se responsabilizó de la muerte del jefe de las fuerzas de protección militar nuclear, biológica y química del ejército ruso.

Funcionarios de inteligencia occidentales han dicho recientemente que Rusia ha intensificado una campaña de asesinatos selectivos desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.