Los manifestantes inundaron las calles en la capital de Irán y su segunda ciudad más grande hasta las primeras horas del domingo, dentro de una protestas a nivel nacional que desafían la teocracia de Irán y que cumplían dos semanas.

Al menos 116 personas han muerto en la violencia en torno a las manifestaciones, según activistas.

Con el internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. Pero el número de muertos en las protestas ha aumentado, mientras que otras 2,600 personas han sido detenidas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos.

Mientras tanto, el presidente del parlamento iraní advirtió que el ejército de Estados Unidos e Israel serán “objetivos legítimos” si Estados Unidos ataca a la República Islámica, como ha amenazado el presidente Donald Trump. Mohammad Bagher Qalibaf hizo la amenaza mientras los legisladores corrían al frente de la asamblea en el parlamento iraní, gritando: “¡Muerte a Estados Unidos!”.

Aquellos en el extranjero temen que el apagón informativo envalentone a los sectores más duros dentro de los servicios de seguridad de Irán para lanzar una represión sangrienta, a pesar de las advertencias del presidente Trump de que está dispuesto a atacar a la República Islámica para proteger a los manifestantes pacíficos.

Trump ofreció su apoyo a los manifestantes, diciendo en las redes sociales que “Irán está mirando a la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡¡¡Estados Unidos está listo para ayudar!!!” El New York Times y el Wall Street Journal, que citaron a funcionarios estadounidenses anónimos, dijeron el sábado por la noche que a Trump se le habían planteado opciones militares para un ataque a Irán, pero no había tomado una decisión final.

El Departamento de Estado advirtió por separado: “No jueguen con el presidente Trump. Cuando dice que hará algo, lo dice en serio”.

Reuniones en el parlamento

La televisión estatal iraní transmitió en vivo la sesión del parlamento. Qalibaf, un miembro del sector duro que ha sido candidato a la presidencia en el pasado, dio un discurso en el que ensalzó a la policía y a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, particularmente a su unidad de voluntarios Basij, por haber “permanecido firmes” durante las protestas.

“La gente de Irán debe saber que trataremos con ellos de la manera más severa y castigaremos a los que sean arrestados”, dijo Qalibaf.

Continuó amenazando directamente a Israel, al que se refirió como “el territorio ocupado”, y al ejército de Estados Unidos, posiblemente con un ataque preventivo.

“En caso de un ataque a Irán, tanto el territorio ocupado como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán nuestros objetivos legítimos”, dijo Qalibaf. “No nos consideramos limitados a reaccionar después de la acción y actuaremos basándonos en cualquier signo objetivo de una amenaza”.

No está claro hasta qué punto se toma Irán en serio la posibilidad de atacar, especialmente después de que sus defensas antiaéreas fueran destruidas durante la guerra de 12 días en junio con Israel. Cualquier decisión de ir a la guerra recaería en el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

El ejército de Estados Unidos ha dicho sobre Oriente Medio que está “posicionado con fuerzas que abarcan toda la gama de capacidades de combate para defender nuestras fuerzas, nuestros socios y aliados y los intereses de Estados Unidos”. Irán atacó a las fuerzas estadounidenses en la Base Aérea de Al Udeid en Qatar en junio, mientras que la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos, con base en Oriente Medio, está estacionada en el reino insular de Baréin.

Israel, mientras tanto, “observa de cerca” la situación entre Estados Unidos e Irán, dijo un funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con periodistas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante la noche sobre temas que incluyen a Irán, agregó el funcionario.

Protestas en Teherán y Mashhad

Videos publicados en internet desde Irán, probablemente utilizando transmisores satelitales Starlink, supuestamente mostraron a manifestantes reuniéndose en el barrio de Punak, al norte de Teherán. Parecía que las autoridades habían cortado las calles, mientras los manifestantes agitaban sus celulares encendidos. Otros golpeaban objetos de metal mientras estallaban artefactos pirotécnicos.

Otros videos supuestamente mostraban a manifestantes marchando pacíficamente por una calle y a otros tocando las bocinas de sus autos en la calle.

“El patrón de protestas en la capital ha tomado en gran medida la forma de reuniones dispersas, de corta duración y fluidas, un enfoque moldeado en respuesta a la fuerte presencia de fuerzas de seguridad y al aumento de la presión sobre el terreno”, dijo la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos. “Al mismo tiempo, se recibieron reportes de drones de vigilancia volando sobre las cabezas y movimientos de fuerzas de seguridad alrededor de los lugares de protesta, lo que indica un monitoreo y control de seguridad continuado”.

En Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán, unos 725 kilómetros (450 millas) al noreste de Teherán, las imágenes supuestamente mostraban a manifestantes enfrentándose a las fuerzas de seguridad. Se podían ver escombros en llamas y contenedores de basura en la calle, bloqueando el camino. Mashhad alberga el santuario del imán Reza, el más sagrado en el islam chií, lo que hace muy significativas las protestas en la ciudad para la teocracia del país.

También parecía haber protestas en Kerman, 800 kilómetros (500 millas) al sureste de Teherán.

El domingo por la mañana, la televisión estatal iraní imitó a los manifestantes y emitió imágenes de sus corresponsales en las calles de varias ciudades para mostrar áreas tranquilas con una fecha estampada en la pantalla. Teherán y Mashhad no fueron incluidas. También se mostraron manifestaciones progubernamentales en Qom y Qazvin.

Ali Larijani, un alto funcionario de seguridad, apareció en la televisión estatal para acusar a algunos manifestantes de “matar personas o quemar a algunas personas, lo cual es muy similar a lo que hace ISIS”, empleando un acrónimo para el grupo Estado Islámico. La televisión estatal emitió imágenes de funerales de miembros de las fuerzas de seguridad muertos mientras informaba que otros seis habían sido asesinados en Kermanshah. También mostró una camioneta llena de cuerpos en bolsas para cadáveres y más tarde una morgue.

Incluso el presidente reformista de Irán, Masoud Pezeshkian, quien había tratado de llamar a la calma antes de que las manifestaciones estallaran en los últimos días, ofreció un tono más duro en una entrevista emitida el domingo.

“La gente tiene preocupaciones, debemos sentarnos con ellos y si es nuestro deber, debemos resolver sus preocupaciones”, dijo Pezeshkian. “Pero el deber más alto es no permitir que un grupo de alborotadores venga y destruya toda la sociedad”.

Más manifestaciones planeadas para el domingo

El príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, quien pidió protestas el jueves y viernes, pidió en su último mensaje que los manifestantes salieran a las calles el domingo. Instó a los manifestantes a llevar la antigua bandera de león y sol de Irán y otros símbolos nacionales utilizados durante la época del sha para “reclamar los espacios públicos como propios”.

El apoyo de Pahlavi a Israel y de Israel a él ha generado críticas en el pasado, especialmente después de la guerra de 12 días entre los dos países. Los manifestantes han gritado en apoyo del sha en algunas protestas, pero no está claro si eso es un apoyo al propio Pahlavi o un deseo de regresar a un tiempo antes de la Revolución Islámica de 1979.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por el colapso de la moneda rial iraní, que se cotiza a más de 1,4 millones por dólar, ya que la economía del país está siendo presionada por sanciones internacionales en parte impuestas por su programa nuclear. Las protestas se intensificaron y se convirtieron en llamados que desafían directamente a la teocracia de Irán.