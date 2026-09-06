Irán afirmó el domingo que había atacado una embarcación militar no tripulada de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, lo que supone el último intercambio de disparos entre ambos países tras un mes de relativa calma.

Los medios de comunicación estatales de Teherán afirmaron que el buque estadounidense intentaba entrar en una zona que, según Irán, es de acceso restringido en el estrecho de Ormuz.

El Mando Central de EE. UU., que supervisa las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, no confirmó la afirmación ni respondió a la solicitud de comentarios. La noticia se produjo un día después de que EE. UU. anunciara que había atacado petroleros iraníes en represalia por el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Irán contra buques de guerra de la Armada.

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Los ataques se reanudaron la semana pasada tras aproximadamente un mes de calma.

La guerra comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Sin embargo, desde que se anunciara un acuerdo de alto el fuego en junio, han continuado los combates intermitentes, y ambas partes intentan infligirse daños militares y económicos tras el fracaso de las negociaciones.

Mientras tanto, los ataques israelíes en el sur del Líbano causaron la muerte de cuatro personas y arrasaron un hospital, según las autoridades libanesas, cerca de una zona que se ha convertido en un punto conflictivo en los enfrentamientos entre Israel y el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán.

Los ataques contra la localidad libanesa de Arabsalim se saldaron con dos muertos, según informó el ministerio. Otras dos personas perdieron la vida en la ciudad de Nabatiyeh, cerca de una colina estratégica de la que, según Israel, sus fuerzas tomaron el control el jueves.

Al menos otras 20 personas resultaron heridas en los ataques del domingo, según informó el ministerio, entre ellas tres niños y cinco mujeres. Los ataques también destruyeron un hospital desocupado, según el ministerio. La mayoría de los residentes han abandonado la zona a causa de la guerra.

El ejército israelí afirmó que sus últimos ataques se produjeron en respuesta a un ataque con drones lanzado ese mismo domingo por Hezbolá contra tropas israelíes en el sur del Líbano. Afirmó que Hezbolá había utilizado el hospital como centro de mando.

Desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hezbolá hace más de dos meses, los combates han remitido en gran parte del Líbano, aunque siguen produciéndose escaramuzas de baja intensidad y ataques israelíes.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.