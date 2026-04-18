El Cairo, Egipto. Irán dio marcha atrás rápidamente en la reapertura del estrecho de Ormuz y volvió a imponer restricciones en la crucial vía marítima el sábado, después de que Estados Unidos afirmó que no pondría fin a su bloqueo del transporte marítimo vinculado a Teherán.

El mando militar conjunto del país manifestó el sábado que “el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior... bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas”. Advirtió que seguirá bloqueando el tránsito por el paso mientras el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes continúe vigente.

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El anuncio se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que, incluso después de que Irán anunciara la reapertura del estrecho el viernes, el bloqueo estadounidense “se mantendrá plenamente en vigor” hasta que Teherán alcance un acuerdo con Washington, también sobre su programa nuclear.

El conflicto en torno al estrecho paso amenaza con agravar la crisis energética que sacude la economía global después de que los precios del petróleo comenzaron a bajar de nuevo el viernes ante la esperanza de que Estados Unidos e Irán se estuvieran acercando a un acuerdo. Alrededor de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo pasa por Ormuz, y la imposición de limitaciones adicionales reducirían aún más un suministro ya de por sí restringido, impulsando nuevamente los precios al alza.

El control del estrecho ha resultado ser una de las principales bazas de Irán y llevó a Estados Unidos a desplegar fuerzas e iniciar un bloqueo de sus puertos dentro de un esfuerzo para obligar a Teherán a aceptar un alto el fuego mediado por Pakistán para poner fin a casi siete semanas de guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Irán dijo que reabriría por completo el paso a los buques comerciales tras el anuncio de una tregua de 10 días entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por la República Islámica, en Líbano. El final de la guerra de Israel con Hezbollah era una demanda clave de los negociadores iraníes, que habían acusado a Israel de romper el alto el fuego de la semana pasada con ataques en territorio libanés. De acuerdo con las autoridades israelíes, el acuerdo no incluía a Líbano.

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Pero cuando Trump dijo que el bloqueo continuaría, altos funcionarios iraníes apuntaron que su anuncio violaba el acuerdo de alto el fuego que alcanzaron la semana pasada y advirtieron que el estrecho no permanecería abierto si el bloqueo estadounidense seguía vigente.

Una firma de datos Kpler, por su parte, apuntó que la actividad a través del estrecho seguía centrada en los corredores que requieren la aprobación de Irán.

Las fuerzas estadounidenses han enviado 21 barcos de regreso a Irán desde el inicio del bloqueo el lunes, afirmó el Comando Central de Estados Unidos en X.

Pakistán anuncia avances hacia un nuevo acuerdo

A pesar de la escalada en el estrecho de Ormuz, funcionarios paquistaníes señalaron que Estados Unidos e Irán seguían tratando de cerrar un acuerdo antes que expire el alto el fuego el 22 de abril.

El alto el fuego en Líbano podría despejar un gran obstáculo para un acuerdo. En su intervención en un foro diplomático en Antalya, Turquía, el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, apuntó que la tregua en Líbano era una señal positiva, y recordó que los combates entre Israel y Hezbollah habían sido un punto clave de la discusión antes de que el diálogo en Islamabad terminara “muy cerca” de un acuerdo el fin de semana pasado.

El jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, visitó Teherán, mientras que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, se reunió con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en Antalya, según el ejército y la oficina de Sharif. Se espera que Pakistán acoja una segunda ronda de conversaciones entre Teherán y Washington a principios de la próxima semana.

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Siguen las dudas sobre la tregua en Líbano

Aunque los mediadores eran optimistas, no estaba claro hasta qué punto Hezbollah cumpliría una tregua en cuya negociación no desempeñó ningún papel y que dejará tropas israelíes ocupando un tramo de territorio en el sur de Líbano.

Trump dijo en otra publicación en redes sociales que Estados Unidos ha “prohibido” a Israel lanzar más ataques contra Líbano y que “ya es suficiente” en la guerra con Hezbollah.

El Departamento de Estado manifestó que el veto se aplica solo a ataques ofensivos y no a acciones en defensa propia.

Poco antes de que se publicase el mensaje, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseveró que su país aceptó el alto el fuego en Líbano “a petición de mi amigo el presidente Trump”, pero la campaña contra Hezbollah no está completa.

Según Netanyahu, Israel destruyó alrededor del 90% de las reservas de misiles y proyectiles de Hezbollah, y añadió que las fuerzas israelíes “aún no han terminado” de desmantelar el grupo.

En Beirut, las familias desplazadas comenzaron a regresar al sur del país y a los suburbios del sur de Beirut a pesar de las advertencias de las autoridades de no regresar a sus hogares hasta que quedase claro si el alto el fuego se mantendría.

El ejército libanés y los cascos azules de Naciones Unidas desplegados en el sur reportaron bombardeos de artillería en zonas sureñas en las horas posteriores a la entrada en vigor del alto el fuego.

La guerra, que comenzó con ataques estadounidenses e israelíes a Irán el 28 de febrero, se ha cobrado la vida de al menos 3,000 personas en Irán, de más de 2,290 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en estados árabes del golfo Pérsico. Trece soldados estadounidenses han muerto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.