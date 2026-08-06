EL CAIRO. Irán declaró el miércoles que se encuentra en la “etapa final” de la redacción de un acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz, y el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que el acuerdo podría anunciarse esta semana. Esto podría reabrir la crucial vía marítima, aliviar la presión sobre la economía mundial y contribuir a poner fin a la guerra.

Sin embargo, es probable que el acuerdo esté condicionado a que Estados Unidos levante el bloqueo a los puertos iraníes. El gobierno de Trump ha descartado previamente cualquier acuerdo que consolide el control iraní sobre el estrecho, lo que representaría una gran pérdida para Estados Unidos y una ruptura con las normas internacionales.

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Irán ha insistido en mantener cierto control sobre el estrecho, afirmando que no volverá a ser una vía marítima internacional abierta, como lo era antes de la guerra.

Estados Unidos, junto con Israel, inició la guerra el 28 de febrero, alegando diversos objetivos, entre ellos derrocar al gobierno de Teherán y poner fin a su programa nuclear. Estos objetivos no se han logrado, y el conflicto se ha convertido en una lucha por el control del estrecho, ya que la afirmación de Irán sobre su dominio y sus ataques a la navegación han paralizado casi por completo el tráfico terrestre.

El cierre del estrecho, por donde alguna vez transitaba una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo, ha disparado el precio del combustible y de los productos básicos, desestabilizando la economía global. Trump también se enfrenta a una creciente presión para poner fin a una guerra impopular antes de las elecciones al Congreso estadounidense.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró que el acuerdo con Omán se encuentra en la “etapa final” de redacción y que se emitirá una declaración conjunta “si ciertas partes no obstaculizan este proceso”, en aparente referencia a Estados Unidos.

Negociadores iraníes y omaníes han finalizado el borrador del acuerdo para reabrir el estrecho y esperan la aprobación final del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, según informaron dos funcionarios regionales a The Associated Press el miércoles. Se cree que Khamenei resultó herido en los primeros ataques de la guerra y no se le ha visto en público desde entonces.

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Los funcionarios, que fueron informados sobre las negociaciones, describieron el posible acuerdo como una solución temporal a la disputa por el estrecho. Explicaron que está vinculado a un acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán en junio, cuyo objetivo era poner fin a los combates y reabrir la vía marítima, pero que finalmente fracasó.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para comentar las conversaciones privadas, dijeron que el posible acuerdo allanará el camino para que Estados Unidos e Irán reanuden las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

Anteriormente, habían dicho que el posible acuerdo permitiría que los barcos entraran al Golfo Pérsico por una ruta controlada por Irán y salieran por una ruta controlada por Omán. Se cobrarían tarifas por brindar seguridad y preservar el medio ambiente marítimo, dijeron los funcionarios.

Estados Unidos ha declarado que se opone firmemente a cualquier acuerdo que implique que Irán cobre tarifas.

Trump dijo que un acuerdo para reabrir el estrecho está cerca

El martes por la noche, los periodistas le preguntaron a Trump sobre un informe del sitio de noticias Axios que indicaba que podría hacerse un anuncio sobre el estrecho el miércoles.

“Podría suceder. Mañana o pasado mañana”, dijo Trump. “Se ha avanzado mucho”.

El vicepresidente JD Vance reconoció el miércoles que puede parecer que Estados Unidos no está progresando en Irán, describiendo el esfuerzo por poner fin a la guerra como “complicado” y afirmando que “llevará tiempo”.

En una entrevista emitida por la noche en Fox News Channel, Vance declaró que los iraníes son “personas extraordinariamente difíciles” y que los esfuerzos por resolver la guerra a veces requieren retroceder antes de avanzar.

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También el miércoles, los precios del petróleo bajaron inicialmente, pero luego repuntaron ligeramente. El crudo Brent, el referente internacional, se situó en torno a los 80 dólares por barril, todavía muy por debajo de los niveles alcanzados en el punto álgido del conflicto.

En los últimos días, Trump ha alternado entre amenazas de ataques masivos y apoyo a los esfuerzos diplomáticos.

Continúan los ataques contra el transporte marítimo regional

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, en Yemen, afirmaron el miércoles haber disparado misiles balísticos contra un petrolero saudí en el Mar Rojo, frente al puerto saudí de Yanbu, sin aportar pruebas. Arabia Saudí no emitió comentarios de inmediato.

Un buque que navegaba en el Golfo de Adén, frente a las costas de Yemen, reportó una fuerte explosión en las inmediaciones, según informó el miércoles el Centro de Operaciones Marítimas del Reino Unido (RUTC), perteneciente al ejército británico, añadiendo que la tripulación se encontraba a salvo. Los hutíes afirmaron haber disparado un misil balístico contra otro petrolero saudí.

Una reciente escalada entre los rebeldes y Arabia Saudí amenaza con reavivar la guerra civil en Yemen, que enfrenta a los hutíes con una coalición liderada por Arabia Saudí que apoya al gobierno del país.

En julio, los hutíes anunciaron el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta con el Mar Rojo, para el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí. Esto pone en peligro la seguridad de los buques.