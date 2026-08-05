El Cairo, Egipto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz podría concretarse tan pronto como el miércoles, mientras Irán y Omán avanzaban lentamente hacia un pacto sobre la crucial vía marítima que podría aliviar la presión sobre la economía global y, potencialmente, ayudar a poner fin a la guerra.

Estados Unidos, junto con Israel, inció la guerra el 28 de febrero citando diversos objetivos que incluían derrocar al gobierno de Teherán y poner fin a su programa nuclear. Pero el conflicto ha derivado en una lucha por el estrecho luego de que las amenazas y ataques de Irán contra el transporte marítimo bloquearan el paso.

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El cierre del estrecho, por el que antes pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializan en el mundo, ha elevado el precio del combustible y de los productos básicos mucho más allá de la región, sacudiendo la economía global. Trump también enfrenta una creciente presión para poner fin a una guerra impopular antes de las elecciones legislativas de mitad mandato.

Trump dice que un acuerdo para reabrir el estrecho está cerca

El mandatario respondió a preguntas de periodistas que viajaban con él en California sobre un reporte de la web de noticias Axios, según el cual podría hacerse un anuncio sobre el estrecho de Ormuz el miércoles.

“Podría ocurrir. Mañana o pasado mañana”, afirmó el martes por la noche. “Se ha logrado mucho progreso”.

Los precios del petróleo bajaron inicialmente ante la esperanza de un acuerdo que permitiría reanudar el transporte marítimo, pero más tarde subieron ligeramente. El crudo Brent, referencia internacional, rondaba los 80 dólares por barril el miércoles, muy lejos de los niveles récord que alcanzó en el punto álgido del conflicto.

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para abrir el estrecho en junio, pero más tarde reanudaron los ataques. En los últimos días, Trump ha vuelto a alternar entre amenazar con ataques masivos y expresar su apoyo a los esfuerzos diplomáticos.

Siguen los ataques al transporte marítimo

Aunque las esperanzas de que un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz pudiera ser inminente aumentaron, los ataques contra el transporte marítimo en la región continuaban.

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Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron el miércoles que dispararon misiles balísticos hacia un petrolero saudí, el Wafa, en el mar Rojo. El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los rebeldes, dijo en una declaración pregrabada que la embarcación fue atacada frente a la ciudad portuaria saudí de Yanbu, pero no aportó pruebas.

Arabia Saudí no ha comentado el incidente.

El ataque forma parte de una escalada reciente entre los rebeldes y Riad que amenazó con reavivar la guerra civil en Yemen, que enfrentó a los hutíes contra una coalición liderada por Arabia Saudí, que apoya al gobierno del país.

Los hutíes anunciaron en julio el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, que conduce al mar Rojo, para el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí. Esto supone una presión adicional al transporte marítimo internacional, ya que el mar Rojo se convirtió en una ruta alternativa clave para las exportaciones de petróleo saudí durante la guerra.

El martes, un mercante con bandera de India se hundió en el mar Rojo, frente a Yemen, después de ser alcanzado por una embarcación cargada de explosivos, según autoridades yemeníes e indias. La guardia costera de Yemen rescató a la tripulación, que incluía a 13 indios y un yemení. Nadie se ha atribuido la responsabilidad por el incidente.

Antes el martes, un carguero reportó haber sido “alcanzado por un proyectil desconocido” a unos 37 kilómetros (23 millas) al noreste de la ciudad portuaria omaní de Al Khasab en el estrecho de Ormuz, de acuerdo con la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico.

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Acuerdo contempla rutas controladas por Irán y Omán, dicen funcionarios regionales a AP

El posible acuerdo que surge de las conversaciones entre Irán y Omán prevé que los barcos entren al golfo Pérsico por una ruta controlada por Irán y salgan por una ruta controlada por Omán, dijeron a The Associated Press dos funcionarios regionales. Se cobrarían tarifas por brindar seguridad y preservar el entorno marítimo, señalaron.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para abordar las delicadas negociaciones.

El gobierno de Trump había descartado previamente cualquier acuerdo que otorgara a Irán el control del estrecho, que era una vía marítima internacional abierta antes de la guerra pero ha visto el tránsito reducido, en el mejor de los casos, a un goteo.

En una conversación con periodistas el lunes, el presidente de Estados Unidos reiteró su oposición pública a que se cobren peajes. “No voy a dejar que cobren”, declaró Trump. “Si alguien va a cobrar, cobraremos nosotros”.

Los funcionarios regionales indicaron que las negociaciones siguen en curso y que el acuerdo final podría adoptar una forma distinta, con cualquier pacto asociado al levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos de Irán.

Funcionarios de EEUU e Irán dicen que se están logrando avances

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, dijo el martes que las conversaciones de Teherán con Omán se centraban en “establecer corredores seguros de navegación de entrada y salida”, rutas que “respeten los derechos soberanos y, al mismo tiempo, atiendan las consideraciones de seguridad nacional tanto de Irán como de Omán”.

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“Los resultados finales de estas negociaciones se anunciarán una vez concluyan”, añadió, según la agencia estatal iraní IRNA.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que se habían logrado avances en esas conversaciones, pero apuntó que no eran definitivas.

Rubio ya había descartado cualquier acuerdo que otorgue a Irán el control del estrecho, al afirmar el mes pasado que eso crearía un “precedente muy peligroso”.

La ONU critica ejecuciones en Irán

Porsu parte, el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, criticó lo que dijo fue un aumento de ejecuciones y sentencias de muerte en Irán desde marzo.

Según Türk, la pena capital se está utilizando para infundir miedo y suprimir la disidencia.

Al menos 56 personas han sido ejecutadas desde el 19 de marzo, apuntó, incluidas 27 que fueron condenadas en casos vinculados a protestas antigubernamentales que ocurrieron en todo el país a comienzos de año. Türk dijo que más de 100 más estaban en riesgo de ejecución por cargos similares.

“La persistente falta de garantías de juicio justo y debido proceso es profundamente preocupante”, manifestó, alegando que se han obtenido confesiones bajo tortura y malos tratos y señalando que algunas ejecuciones, según se ha informado, se han llevado a cabo en público y algunas apenas semanas después de que el sospechoso fuera arrestado.