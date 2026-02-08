Durante décadas, la isla de Syros, capital cultural y administrativa de las Cícladas griegas, ha pasado desapercibida entre los viajeros, debido a que su economía ha dependido en mayor medida de la industria local y ha estado alejada del turismo.

Sin embargo, su ambiente tranquilo ha hecho que, en los últimos años, turistas de todas partes del mundo se animen a conocer y recorrer sus calles en busca de experiencias más auténticas.

Este rincón paradisíaco también ha captado la atención de los visitantes gracias al trabajo que realizan en el refugio Syros Cats, el cual busca voluntarios para cuidar a gatos rescatados a cambio de alojamiento gratuito, desayuno y una inmersión en la cultura griega.

Aunque la oferta puede resultar atractiva para muchos, cuenta con requisitos específicos para garantizar el compromiso y la pasión por el bienestar de los animales.

¿Cuál es el perfil de los voluntarios?

El refugio Syros Cats combina su interés por el cuidado de los gatos con la voluntad de resolver una necesidad de la isla. De hecho, desde la década de 1990, el santuario ha sido pionero en el movimiento de bienestar felino.

En ese sentido, las personas que deseen postularse a la oferta deben tener más de 25 años, contar con un alto grado de responsabilidad y ser capaces de trabajar en un entorno diverso y multicultural.

Si bien los solicitantes suelen tener su habitación individual, deben estar dispuestos a convivir en la misma casa con el resto de voluntarios, ya que las zonas comunes se comparten.

Por medio de su página web, el refugio indicó que la jornada laboral se compone de cinco horas diarias, cinco días a la semana, durante al menos un mes.

Entre las actividades a desempeñar se encuentran:

Limpieza de los espacios donde habitan los gatos.

Preparación y distribución de alimentos.

Socialización de las crías rescatadas con sus familias adoptivas.

Monitoreo de la salud de los animales bajo supervisión.

Acariciar y jugar con los animales.

Las temporadas de postulación se abren en diferentes fechas, por lo que se recomienda que los interesados estén revisando periódicamente el sitio oficial del santuario.

Esta iniciativa no solo ofrece un refugio para los gatos de la isla, sino que también permite que los voluntarios se involucren directamente en la protección animal. Al final, el mayor beneficio no es el viaje, sino la posibilidad de dejar una huella en la comunidad felina de Syros.