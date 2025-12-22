A partir del 1 de enero de 2026, los Países Bajos prohíben la tenencia de gatos esfinge y fold escocés, según informó el gobierno en un comunicado. Quien no cumpla esta normativa podrá recibir una multa de 1,500 euros ($1,756.95).

Aunque esta no es una decisión nueva, ya que desde 2014 la cría de estos gatos estaba restringida, las autoridades han decidido ir un paso más allá y limitar su tenencia en los hogares.

“El bienestar animal es mi máxima prioridad. Llevamos tiempo trabajando arduamente para prohibir la tenencia de estos gatos (...) Es inaceptable que los animales sufran innecesariamente debido a sus características físicas”, indicó el secretario de Estado de Países Bajos, Jean Rummenie.

Esta medida tiene como finalidad evitar el sufrimiento de los gatos sin pelo y de orejas plegadas, ya que estas razas suelen padecer diversas patologías que afectan el cartílago y están vinculadas a la enfermedad osteocondrodisplasia.

“Mejorar el bienestar felino, detener la cría de estos gatos para el mercado neerlandés y prevenir la introducción de nuevos gatos con estas características perjudiciales”, explicó.

De acuerdo con las autoridades, su mutación genética les provoca dolor, cojera y rigidez articular y, en casos graves, puede incluso llegar a causar parálisis.

Por otro lado, los expertos en bienestar animal llevan años advirtiendo que tanto los gatos esfinge como los fold escocés están predispuestos a sufrir diversas patologías.

En el caso de los gatos fold escocés, su rasgo más característico son las orejas dobladas hacia adelante, lo cual se debe a una mutación genética que suele afectar los cartílagos. Además, esta afección provoca problemas en su desarrollo óseo y articular.

Por su parte, los gatos esfinge se caracterizan por la ausencia de pelaje, lo que les dificulta regular su temperatura corporal y los hace más propensos a infecciones por hongos.

La ausencia de bigotes suele afectar su percepción del entorno, y sus orejas requieren un cuidado especial.

Por estas razones, estas condiciones implican una atención veterinaria más frecuente, lo que incrementa el riesgo para su salud.

Esta medida no aplica para las personas que ya poseen estos gatos en sus hogares. A estos felinos podrán seguir teniéndolos, siempre y cuando estén identificados con un chip y no hayan sido comprados después del 1 de enero de 2026.

“La cría de gatos con orejas plegadas y sin pelo está prohibida en los Países Bajos desde hace tiempo”, recordó el gobierno.

Con esta nueva medida, las autoridades neerlandesas buscan proteger y salvaguardar la vida y la calidad de estos animales, yendo más allá de su apariencia física.