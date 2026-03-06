Tel Aviv. El Ejército israelí dijo este viernes que sus fuerzas aéreas bombardearon “en el corazón de Teherán” el búnker militar subterráneo del exlíder del régimen iraní Ali Jameneí.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desmantelaron el búnker militar subterráneo de Alí Jameneí, ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen terrorista iraní”, recoge un comunicado castrense.

🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX — Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026

El Ejército israelí también detalla que la operación la llevaron a cabo 50 aviones de combate de la fuerza área guiados por “inteligencia precisa” para atacar el búnker de Jameneí en la capital iraní.

“El búnker militar subterráneo, ubicado bajo el complejo de la cúpula del régimen en el centro de Teherán, estaba destinado a ser utilizado por el líder supremo del régimen iraní como centro de mando seguro de emergencia”, agrega.

Israel mató a Jameneí durante los bombardeos que lanzó sobre Irán el sábado, 28 de febrero, junto a Estados Unidos, dando inicio a una guerra que se ha extendido por la región y que va camino de cumplir una semana.