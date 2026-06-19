Jerusalén. Israel y la milicia chií Hezbollah acordaron un alto el fuego que entrará en vigor este mismo viernes por la tarde, informaron los medios israelíes Haaretz, Ynet y Times of Israel citando a “un alto funcionario israelí”.

Dicha fuente expresa que la tregua se rompería solo si el grupo libanés ataca al Estado hebreo: “Si Hezbollah ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel”, detalló en declaraciones recogidas por Haaretz.

No obstante, sobre el terreno, a las 5:10 p.m. (hora local), la realidad es completamente diferente: Israel ha atacado la localidad de Nabatieh (sur de Líbano) en los últimos minutos y las sirenas de alerta por posible infiltración de drones de Hizbulá acaban de activarse en la comunidad fronteriza israelí de Zarit.