Un joven denunció este 25 de septiembre haber sido víctima de un millonario robo en Bogotá, (Colombia), luego de concretar un encuentro a través de una aplicación de citas.

La víctima acudió a la Zona T, en la localidad de Chapinero, al norte de la capital, para reunirse con un hombre que conoció en la plataforma; sin embargo, el encuentro terminó en un hurto en el que lo despojaron de cerca de 20 millones de pesos ($5,979.76 dólares estadounidenses).

¿Cómo ocurrió el robo durante la cita?

Noticias RCN se contactó con la víctima, quien detalló la cronología de lo sucedido durante esa noche del millonario hurto.

Según el testimonio del joven, el encuentro se llevó a cabo en la Zona T, lugar donde consumieron algunas bebidas antes de que perdiera la conciencia: “Recuerdo tomarme dos cócteles y ya de ahí en adelante no recuerdo más sino hasta el siguiente día”.

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Tras ingerir el licor, la víctima quedó en estado de indefensión y no volvió a tener noción de lo que ocurría a su alrededor.

Horas más tarde, el joven despertó en un centro médico ubicado en el sur de la capital.

Según lo reportado por el medio ya citado, lo que inició como un encuentro pactado a través de una aplicación de citas terminó en un hurto que superó los 20 millones de pesos.

Como evidencia de lo sucedido, el medio de comunicación difundió videos de las cámaras de seguridad del establecimiento.

En las grabaciones se observó el ingreso de ambos sujetos al lugar pasadas las doce de la noche y su posterior ubicación en una de las mesas.

En un momento de la velada, cuando la víctima se dirigió al baño, el acompañante, sentado en un sofá, aprovechó su ausencia para suministrarle una sustancia: sacó un elemento de su bolsillo, observó a su alrededor para confirmar no ser visto y lo puso en la bebida del joven.

Tras realizar la acción, el sujeto continuó usando su teléfono celular, punto exacto a partir del cual el afectado aseguró no recordar nada más.

De acuerdo con las declaraciones del joven al medio y el rastro dejado por los movimientos bancarios, se presumió que ambos se trasladaron a otro establecimiento.

Fue allí donde comenzaron a registrarse múltiples operaciones financieras irregulares, las cuales incluyeron retiros de dinero en efectivo a través de cajeros automáticos, así como diversas compras y transferencias realizadas por medio de plataformas e internet.

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A la pérdida de su dinero y al impacto de lo sucedido se sumó el despojo de sus documentos personales, los cuales también le fueron hurtados durante el estado de inconsciencia en el que se encontraba.

Tras interponer la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes, el afectado aprovechó su intervención en el noticiero para emitir una alerta a la ciudadanía, recomendando extremar las precauciones y actuar con cautela al utilizar aplicaciones de citas para concretar encuentros presenciales.

Asimismo, hizo un llamado a las entidades bancarias involucradas para que examinen detenidamente las particularidades de su caso, con el fin de brindarle una alternativa de solución frente a las severas consecuencias económicas y la deuda financiera derivadas de este hurto.