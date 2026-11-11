Ella estaba forjándose una carrera en el sector financiero chino antes de dar el salto al mundo de la tecnología, donde ocupó un puesto de liderazgo en una empresa de centros de datos en Singapur. Él es el reconocido director ejecutivo de Nvidia, la empresa con sede en California que fabrica los chips de computadora que utilizan los sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Una relación amorosa entre Jensen Huang, de Nvidia, y Alice Huang —quien, según se informa, era sospechosa de trabajar como espía para Pekín— ha sacudido los mundos tecnológico y político.

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La empresaria china, también conocida como Huang Le, tenía una relación cercana con Jensen Huang, según informes publicados durante el último mes por el New York Times. El periódico también informó que los principales responsables políticos fueron informados mediante un memorándum de que, según la inteligencia, ella era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China, reclutada para influir en Nvidia con el fin de que sus chips más avanzados estuvieran más disponibles en China.

En una fotografía de la pareja que se ha difundido ampliamente, Jensen Huang y las personas que lo rodean sostienen bebidas en Taipéi, mientras que Alice Huang está sentada detrás de él, aparentemente observándolo mientras conversa. La imagen fue publicada en 2024 por la empresa de software NetThunder en su página de LinkedIn.

Aún no está claro cuánto tiempo duró la relación ni cuándo pudo haber terminado exactamente. La agencia Associated Press no pudo contactar a Alice Huang para obtener sus comentarios.

Quién es Alice Huang

La información disponible públicamente sobre Alice Huang es escasa.

Era una ejecutiva del sector financiero en China antes de dedicarse a la inteligencia artificial, los centros de datos y los chips de computadora.

En 2023, se convirtió en directora de Megaspeed, una empresa con sede en Singapur que se describe a sí misma como un “socio de NVIDIA en la nube”. El año pasado, Megaspeed fue objeto de una investigación por parte de Estados Unidos por su presunta elusión de las restricciones de exportación de ese país y por el desvío de una gran cantidad de chips avanzados de NVIDIA destinados a usuarios chinos.

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Megaspeed se constituyó en 2015 en Singapur con el nombre de 7Road International, tras separarse como la filial internacional de una empresa china desarrolladora de videojuegos, según los registros corporativos.

Los documentos presentados indican que, en marzo de 2023, la empresa cambió su nombre a Megaspeed International y todas sus acciones se transfirieron a Huang Le Limited, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

Ese mismo mes, Alice Huang se convirtió en la accionista mayoritaria de Megaspeed, según una investigación de C4ADS, una organización sin fines de lucro con sede en Washington dedicada a la seguridad global.

Pero para noviembre de 2023, ya no figuraba como directora de Megaspeed, y todas sus acciones se transfirieron a un empresario de Singapur, Tan Yong Pong, también conocido como James Tan.

Si bien los registros públicos indican que Alice Huang dejó Megaspeed, la firma de ventas en corto Culper Research publicó un informe en mayo de este año en el que se citaba a un empleado de Megaspeed que afirmaba que Huang “en realidad seguía siendo nuestra jefa” y que aún participaba en las operaciones diarias de la empresa.

Antes de incorporarse a Megaspeed, Alice Huang ocupó cargos de alto nivel en la empresa china Shanghai Hexi Investment Co. aproximadamente entre 2015 y 2017, según publicaciones en redes sociales y registros de Simuwang, una base de datos china especializada en capital privado.

Según las publicaciones de Hexi en las redes sociales, entre otros posibles cargos, desempeñó en Hexi los de subdirectora general, directora ejecutiva y miembro del comité de inversiones.

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Kang Wei, fundador de Hexi, quien participó en algunos discos junto a Alice Huang, fue multado en 2018 por el organismo regulador de valores de China con 400,000 yuanes (60,000 dólares) por conductas de mala conducta financiera, mientras que Hexi fue multada con 17.7 millones de yuanes (2.7 millones de dólares).

Antes de eso, Alice Huang trabajó en la división de banca privada de HSBC en Hong Kong y en CITIC Securities, un banco de inversión chino.

HSBC y CITIC no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre su historial laboral.

Pekín ha desmentido las acusaciones de que Alice Huang fuera una espía china. Su Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó esta semana que “la acusación de espionaje chino carece de fundamento. No es más que una campaña de desprestigio contra China”.

Por qué Megaspeed está en el centro de la controversia

Con la aparición del último escándalo, la empresa de computación de inteligencia artificial Megaspeed, con sede en Singapur, en la que Alice Huang ocupaba un cargo ejecutivo de alto nivel, vuelve a estar en el centro de la atención.

Megaspeed, un cliente de Nvidia, se constituyó originalmente en 2015, antes de cambiar su nombre a Megaspeed International en 2023. Nvidia incluye a Megaspeed como socio en su sitio web, mientras que Megaspeed afirma en el suyo que es “un socio comercial clave del negocio de computación en la nube de NVIDIA en la región de Asia-Pacífico”.

Se trataba de la división de juegos de azar en el extranjero de la desarrolladora 7Road Holdings Ltd., con sede en Shenzhen.

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A finales del año pasado, Megaspeed desmintió las acusaciones tras los informes de que estaba enviando chips de Nvidia a China, y afirmó en un comunicado publicado en su sitio web que “no ha habido pruebas de ninguna infracción relacionada con la transferencia ilícita de chips ni de ninguna actividad ilegal”.

El gobierno de Singapur declaró a finales de octubre, tras nuevas informaciones que indicaban que Alice Huang había sido acusada de ser una fuente de inteligencia china, que las autoridades estaban investigando a Megaspeed y que Singapur “no tolera que las empresas” eludan o violen los controles de exportación de otros países. Sin embargo, señaló que no se estaban llevando a cabo investigaciones con respecto a Alice Huang.

Megaspeed no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.