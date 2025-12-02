Ladrón entró a robar a una vivienda, pero no encontró objetos de valor y dejó una nota: “Guarde dinero”

Al ver el sistema de seguridad que tenía la casa, pensaron que había un gran botín.

Un hecho curioso ocurrió en el estado de Tamil Nadu, al sur de la India, el cual le ha dado la vuelta al país: unos ladrones irrumpieron en una vivienda, pero al comprobar que no había joyas ni dinero, decidieron dejar una nota de forma sarcástica.

Los delincuentes no solo sintieron frustración al no encontrar un botín, sino que tampoco entendían por qué había tantas cámaras de seguridad en la casa, aunque no había nada de valor en ella.

De acuerdo con los medios locales, los ladrones entraron a la vivienda con el único fin de llevarse todos los objetos de valor, pero lo único que encontraron fueron $22.

Aunque buscaron por cada rincón de la casa y no hallaron nada, uno de ellos decidió dejar una nota que decía: “No había ni una sola moneda”. Además, aconsejó al dueño que, a la próxima, dejara dinero.

“Guardar dinero para que la próxima vez que alguien venga a robar no se lleve un chasco”, exhortó el delincuente.

La historia de estos ladrones se ha vuelto viral en redes sociales y muchos internautas se alegraron de que no se hubieran podido llevar nada; además, resaltaron lo astuto que es el dueño de la vivienda.

Sin embargo, la molestia de estos delincuentes no terminó allí, ya que dejaron otro recado en el que preguntaban por qué había tantas cámaras de seguridad, si no contaba con objetos de valor.

“No hay dinero, ¿para qué tantas cámaras de seguridad?”, escribió el ladrón.

Aunque la escena que vivieron los ladrones parezca sacada de una película de fantasía, lo cierto es que solo lograron llevarse $22 y el disco duro del sistema de cámaras.

Las autoridades locales han abierto una investigación para identificar a los hombres que entraron a la vivienda y determinar si tienen antecedentes penales.

Además, recomendaron a los habitantes tener cuidado con los objetos de valor dentro de la vivienda y guardarlos en un lugar que no esté al alcance de los delincuentes.